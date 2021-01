I TEST

BELLUNO «No, non c'è coda: oggi non è venuto quasi nessuno». Il volontario di Protezione civile, incaricato di guidare i cittadini verso il drive-in tamponi del San Martino, è il termometro perfetto dell'andamento epidemiologico in provincia. Neve, pioggia, vento: lui non teme nulla. Fermo al suo posto, in piedi, con indosso la divisa giallo-nera, e fornisce indicazioni a chi deve eseguire il tampone. Da qualche giorno sono sempre meno e questo spiega, in parte, il crollo dei nuovi positivi. «Non c'è più una grande affluenza racconta In alcune ore c'è qualche macchina in più ma procedono sempre velocemente. È così da qualche giorno». Quello che non dice il volontario lo dicono i numeri. Se la variazione del 4 di gennaio (basata sulle 48 ore), ad esempio, dice che sono stati fatti tra molecolari e rapidi 4820 tamponi il 15 (scostamento sulle 24 ore) ne sono stati fatti 3090, 1730 di differenza. Oltre ottocento in meno, al giorno, nelle due date.

COLPO D'OCCHIO

Alle 11 del mattino, davanti al drive-in dell'ospedale di Belluno, ci sono circa 13 macchine. Alle 17: zero. La strada per raggiungerlo è sempre la stessa. L'unica differenza è che la coda comincia a pochi metri dal tendone. Il tempo di attesa è ridotto al minimo. Le lunghe code sono solo un ricordo. Cos'è cambiato da dicembre a gennaio? Il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti, aveva spiegato che «ci sono meno positivi e quindi meno contatti di caso». Di conseguenza si fanno meno tamponi. Anzi, i tempi morti sono tali per cui si renderà necessaria una riduzione dell'orario degli stessi drive-in. A parlare sono i dati. Dall'inizio dell'emergenza epidemiologica al 4 gennaio, l'Usl 1 Dolomiti aveva eseguito 175.330 tamponi molecolari e 94.647 tamponi antigenici. Undici giorni dopo, cioè ieri, quei numeri sono diventati rispettivamente 183.812 e 110.255. Questo significa che nell'ultima settimana, in media, sono stati fatti 771 tamponi molecolari e 1.418 antigenici al giorno. A fine novembre, in totale, l'azienda sanitaria ne eseguiva circa 2.500.

QUESTIONE DI METODO

L'indicazione è di farne meno, soprattutto per i contatti di caso, ma il dato testimonia la minore aggressività del virus. «Da tempo - spiegano gli addetti ai lavori - abbiamo dovuto cambiare qualche attenzione. Ai contatti facevamo fare il tampone anche all'inizio, per trovare eventuali positività prima. Visti i numeri non lo abbiamo più fatto e si fa solo il tampone alla fine, al netto dei sintomi. Alcune persone che hanno positivo anche il secondo tampone preferiscono uscire a 21 giorni senza farne altri». Con la riapertura delle scuole dopo le vacanze, è ripresa anche l'attività del team scuole del dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti. Da inizio mese è attivo il nuovo protocollo per il quale, in presenza anche di un solo positivo, tutti i compagni e gli insegnanti di quella classe finiscono in quarantena ed eseguire un test di controllo dopo 10 giorni. Sotto osservazione 17 classi: 1 del nido, 3 della scuola dell'infanzia, 10 delle elementari, 2 delle medie, 1 delle superiori. Il nuovo protocollo prevede che studenti e insegnanti di queste classi si trovino in isolamento domiciliare fiduciario.

PIANO VACCINALE

Nel frattempo è stato aggiornato il Piano vaccinale anti-covid dell'Usl 1 Dolomiti in base alle ultime linee guida regionali. Il primo passaggio riguarda la necessità dell'accantonamento delle dosi di vaccino necessarie per garantire la seconda dose, a 21 giorni. La Farmacia Ospedaliera continuerà a curare l'allestimento delle singole fiale di vaccino, con rigoroso rispetto delle regole di preparazione, anche al fine di ricavare il maggior numero di dosi possibili da ciascun flacone Pfizer. Domani è previsto un nuovo V-Day per 400 operatori sanitari delle strutture private. Entro fine gennaio verrà garantito l'accesso al vaccino agli operatori dei quattro ruoli del Dipartimento di Prevenzione, dei Distretti e dei Servizi Generali dell'Azienda Usl Dolomiti. L'immunizzazione verrà poi estesa alle ditte esterne operanti in ambito Usl e al personale sanitario di altre amministrazioni (Inps, Inail).

Davide Piol

