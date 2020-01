«I tempi sono ristretti, ma abbiamo la carte in regola per gareggiare»

QUI FELTRE

La concorrenza è agguerrita ma Belluno e Feltre ci provano: hanno presentato la candidatura congiunta per ottenere il riconoscimento di Capitale italiana della Cultura 2021. E lo hanno fatto insieme, puntando anche su questo elemento per convincere la giuria della bontà del progetto bellunese. Milano e Cortina hanno già dimostrato che l'unione fa la forza. Adesso Belluno e Feltre faranno lo stesso. Ma dovranno fare i conti con 44 contendenti. «Non partiamo in pole position, la concorrenza è forte ma vogliamo provarci e crediamo che sia il momento giusto per farlo - ha spiegato Alessandro Del Bianco, assessore alla cultura del Comune di Feltre - e farlo insieme al Comune di Belluno secondo noi è la mossa vincente, abbiamo la consapevolezza che da soli non possiamo farcela, ma insieme si». Il titolo di «Capitale Italiana della Cultura è stato istituito dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini con la legge Art Bonus nel 2014, dura un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del programma presentato. «Ci incontreremo per un tavolo congiunto dopo l'Epifania - chiarisce Del Bianco - il tempo a disposizione non è molto, dobbiamo presentare una relazione-progetto entro il 2 marzo». I documenti saranno esaminati da una giuria di sette esperti di chiara fama per arrivare entro il 30 aprile alla selezione di un massimo di 10 progetti finalisti da invitare in audizione. La città Capitale Italiana della Cultura 2021 verrà scelta esclusivamente sulla base di questi colloqui entro il 10 giugno, quando la giuria indicherà pubblicamente al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo la candidatura più idonea da formalizzare con delibera del Consiglio dei Ministri. «Pensiamo di lavorare su un tema unico che possa poi essere declinato nelle varie strutture che abbiamo sul territorio attraverso eventi dedicati - spiega l'assessore - la nostra forza è la peculiarità del territorio, la candidatura arriva nel momento giusto perché stiamo diversificando una quota degli investimenti proprio sul turismo e sulla cultura con l'obiettivo di rilanciare la vocazione turistica di Feltre. Nel 2020 si concluderanno lavori importanti come quelli che permetteranno al teatro di sfruttare la sua capienza massima, proprio nel 2021 saremo a regime con i musei e le strutture che porteranno un'attratività diversa alla città. Saremo in grado di mettere sul piatto un'offerta culturale all'altezza e lo dimostreremo. Non ci facciamo troppe illusioni perché entrano in gioco molte dinamiche, alcune indipendenti da noi, ma non possiamo non provarci, per noi sarebbe il coronamento di tutto il lavoro di questi anni e questo riconoscimento darebbe una visibilità sui canali nazionali e internazionali senza eguali. Dobbiamo tentare!».

Anna Valerio

© RIPRODUZIONE RISERVATA