I TEMI IN AGENDA

VENEZIA Le nomine degli assessori in Giunta, l'Agenzia di Venezia che a livello locale non va giù proprio a nessuno, il futuro del porto e della croceristica, la gestione del Mose quando andrà in funzione. Sono i temi in agenda dell'incontro che il leader della Lega Matteo Salvini avrà domani con il sindaco Luigi Brugnaro, a ulteriore riprova del forte asse che si è creato tra il primo cittadino e il partito leghista che con il suo bottino di voti ha contribuito alla rielezione al primo turno dell'imprenditore. In città c'è attesa per l'incontro. È il deputato Alex Bazzaro, neo eletto in Consiglio comunale, ad anticiparne i contenuti. «Faranno il punto sulla composizione della Giunta», conferma: con ogni probabilità la Lega avrà già dato i suoi nomi al sindaco che aspetta di fare il passaggio con Salvini per licenziarli. Il commissario provinciale Andrea Tomaello sarà sicuramente vicesindaco, resta da capire chi saranno i prescelti per il Commercio e la Sicurezza: si fanno con insistenza i nomi di Riccardo Brunello, leghista di lungo corso, e di Sebastiano Costalonga, già esponente di Fratelli d'Italia e segretario dell'Ugl. È chiaro, poi, che a tenere banco saranno i temi veneziani che si giocano sul tavolo della politica nazionale. «L'Agenzia per Venezia così com'è pensata non è accettabile spiega l'on. Bazzaro Con Brugnaro spiegheremo al nostro leader Salvini che espropria completamente i poteri degli enti locali, del sindaco e del presidente della Regione. Poiché il decreto Agosto ancora non è stato convertito in legge, crediamo che ci sia lo spazio per un'azione politica significativa affinché siano introdotti i necessari emendamenti proprio nella prospettiva di riconoscere a chi governa il territorio, il sacrosanto diritto di entrare nella gestione delle partite che lo riguardano».

LA PORTUALITA'

Bazzaro spiega che Salvini e Brugnaro parleranno di portualità e difesa della croceristica e gestione del Mose quando andrà in funzione. «Sulla portualità siamo del tutto d'accordo col sindaco, il quale ancora nel Comitatone del 2017 ha indicato una soluzione alternativa al passaggio delle grandi navi in bacino di San Marco e canale della Giudecca, assolutamente praticabile. Spiegheremo che Venezia non può restare senza la croceristica e non può perdere migliaia di posti di lavoro in questo settore: ci batteremo affinché, come è stato scelto dagli elettori, le navi entrino in laguna dal canale dei petroli e vadano ad approdare a Marghera, le più grandi, e alla Marittima, le più piccole, passando per il Vittorio Emanuele. Ma bisogna accelerare sul protocollo fanghi». Sul Mose, invece, Bazzaro è preoccupato: «Se le paratoie saranno alzate con 130 centimetri di acqua alta, si calcola che la città perderà 100 giorni l'anno di attività portuale. Anche su questa vicenda va chiarito bene come gestire la gestione, il funzionamento e la manutenzione. E anche su questo sindaco e presidente della Regione non possono restare esclusi».

AZIONE IN PARLAMENTO

Da parte sua Paolino D'Anna, esponente fucsia e uomo di fiducia di Brugnaro, rileva: «A mio avviso è importante rilanciare la legge speciale ma dando la in gestione a chi governa il territorio, questo vuol dire autonomia. La Lega è in maggioranza con noi e auspico che anche il suo gruppo parlamentare possa battersi nelle sedi opportune per fare gli interessi della città su alcuni temi strategici».

Già oggi, invece, il segretario della Lega arriva a Portogruaro (comizio alle 19.30 in piazza della Repubblica) dove si vedrà con Tomaello e con i dirigenti locali, e andrà a tirare la volata al candidato sindaco Florio Favero che domenica è al ballottaggio con l'avversario di centrosinistra Stefano Santandrea, forte, adesso, dell'alleanza con la sindaca uscente Maria Teresa Senatore e delle liste che l'hanno sostenuta.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA