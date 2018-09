I telefonini restano fuori dall'aula

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Telefonini banditi dalle aule delle scuole. Negli istituti fioccano i regolamenti che vietano ai ragazzi di utilizzare lo smartphone durante le lezioni. E il discorso vale anche per la ricreazione. Il liceo Veronese di Montebelluna ha imposto a tutti gli studenti di depositare il proprio cellulare in una cassetta all'inizio della prima ora per poi riprenderselo solo al suono dell'ultima campanella della giornata. Per evitare tentazioni, il contenitore viene tenuto chiuso a chiave. E quest'ultima è custodita dai professori....