I TECNICILONGARONE/VAL VISDENDE Un big bang, non dei boschi ma dell'intera montagna. Vaia come l'esplosione che ha generato l'universo. Una spinta di proposte e idee in grado di rilanciare l'economia e di vincere il grande male della montagna: lo spopolamento. Alla tempesta di fine ottobre 2018 è stata dedicata la prima edizione di Fiera & festival delle foreste che si è tenuta a Longarone, a tagliare il nastro il ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'Incà.L'IDEAAd aprire il dibattito tecnico il presidente della fiera, Gian...