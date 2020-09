I TAXI

VENEZIA Fino al 2019 chi riusciva a prendere un taxi nei primi giorni di Mostra del Cinema era da considerarsi una persona fortunata. Le barche erano tutte fuori e in continuo movimento: aeroporto-Lido, Aeroporto-alberghi di San Marco, San Marco-Lido. Trovare una barca è sempre stata una missione impossibile in giorni come questi.

Oggi invece c'è il vuoto spinto e i tassisti attendono anche ore per un cliente in aeroporto. Sono lontani i tempi in cui anche in darsena c'era un andirivieni di barche che poi partivano a tutta velocità verso i luoghi della Biennale.

BARCHE FERME

«Abbiamo avuto tanti anni buoni, quest'anno va proprio male - spiega Valter Cici, presidente del Consorzio motoscafi Venezia - di lavoro ce n'è davvero poco. Oggi, ad esempio, (ieri per chi legge) giorno dell'apertura, sono arrivato in aeroporto alle 6 del mattino per essere fra i primi e ho fatto due corse e il prossimo lavoro non so quando lo farò. Lunedì, ho lavorato dalle 8 alle 22 per quattro corse».

Non è che Cici sia particolarmente sfortunato: con lui in darsena c'erano molte altre barche in attesa che dagli aerei arrivasse qualche cliente. E chi è arrivato dopo ha fatto una sola corsa.

«La Mostra quest'anno non influisce sul lavoro anche se ci contavamo tanto - continua - ma le case cinematografiche più importanti mancano così come mancano gli sponsor importanti. Arrivano meno persone anche dalla Biennale stessa, lavoro. In questo momento siamo in 230 in servizio, probabilmente troppi per il lavoro che c'è. Lo stesso riguarda a Venezia, dove la clientela degli alberghi importanti continua a mancare. Probabilmente l'unica parte di Venezia che ha subito meno il Covid è stata il Lido, ma la gente andava in macchina. A Venezia è stato il disastro».

POCHI AEREI POCO LAVORO

Cambiamo compagnia, ma la musica non cambia.

«C'è molto poco lavoro - conferma Luigi Garizzo, della cooperativa Serenissima - nel giorno dell'apertura della Mostra nelle stazioni comunali erano tutti fermi. Purtroppo abbiamo capito da tempo che quest'anno sarebbe andato così. Nel fine settimana, magari si farà qualcosa con gli alberghi che si riempiranno, ma il problema è che non arriva gente con gli aerei. I turisti che si vedono per strada sono tedeschi, austriaci e francesi che arrivano con l'auto. A piazzale Roma, infatti ci sono le code per i garage. Venerdì sabato e domenica si lavora, ma bisogna prendere atto che è un anno di grande difficoltà. Speriamo - conclude Garizzo - che sia almeno l'occasione per ripensare il modello economico della città, perché basandoci solo sul turismo abbiamo visto cosa è accaduto. E magari, visto che nostro malgrado abbiamo tempo, cerchiamo di lavorare a un nuovo piano del traffico acqueo».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA