I TAGLI PADOVA Secondo la Finanziaria lo Stato chiede ai Comuni di tagliare del

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TAGLIPADOVA Secondo la Finanziaria lo Stato chiede ai Comuni di tagliare del 10 per cento il loro debito presso i fornitori privati rispetto all'anno prima. Se non lo fa devono mettere via un tot di soldi. Peccato che nessun Comune possa immaginare di riuscirci. Capita magari che il 30 dicembre arrivi una fattura milionaria, dalle pulizie ai trasporti, che sballa il quadro. Il problema è che per mettersi in regola, lo Stato chiede una cifra che i tecnici comunali hanno calcolato in 8 milioni di euro potenziali. È la metà di quello che si...