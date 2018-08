I tagli ai prof fanno scattare la rivoluzione anche in mensa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TAGLIO ALLE CATTEDREROVIGO Il taglio degli insegnanti in Polesine potrebbe ripercuotersi sul servizio mensa nelle scuole. La riduzione di quasi 30 insegnanti, comunicata dalla Regione, sta creando non pochi problemi nella creazione delle classi, così come nell'organizzazione degli orari di lezione e nella dislocazione degli insegnanti tra le scuole della provincia.MENO INSEGNANTIDalla Regione è arrivato a metà maggio un consistente taglio dell'organico nelle scuole elementari e dell'infanzia polesane: 16 docenti saranno redistribuiti sul...