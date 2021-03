Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SUPPORTIVENEZIA Da quando il Veneto è entrato in zona rossa alcune scuole non hanno del tutto chiuso i battenti: il Ministero dell'Istruzione ha infatti previsto la possibilità per alcune categorie di alunni di ogni ordine e grado di poter svolgere le lezioni in presenza. Si tratta di bambini e ragazzi con disabilità o con bisogni educativi speciali, e di tutti quelli che non hanno la possibilità di seguire la didattica a distanza da...