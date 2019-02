I sospetti di Renzi: «I grillini sapevano» Bonafede contrattacca `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Come spesso accade, la notizia è nell'ultima pagina. Anzi, nel post scriptum. In coda a una lunga e.news, nel day-after dei genitori finiti agli arresti domiciliari, Matteo Renzi scrive: «Inutile dire che la vicenda ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica. Un capolavoro mediatico, tanto di cappello». Insomma, l'ex premier ed ex segretario del Pd è convinto che ci sia una regia. Che i 5Stelle abbiano in qualche modo tramato per far coincidere l'arresto dei genitori con le ore in cui il...