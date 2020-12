IL CASO

UDINE Mancano i soldi per pagare il premio covid a medici, infermieri e operatori sanitari impegnati in prima linea durante la seconda ondata. Lo denunciano i sindacati, che chiedono risorse fresche anche per coprire tutte le ore extra. Dopo la fumata nera del 23 dicembre, dopo l'incontro fra AsuFc, sindacati e Rsu sull'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali e del fondo di produttività annua del personale del comparto, ora il 30 dicembre ci sarà un nuovo tavolo in cui si tenterà di trovare la quadra.

Andrea Traunero (Cgil), Giuseppe Pennino (Cisl) e Stefano Bressan (Uil) assieme alle Rsu hanno chiesto il rinvio dei termini (la contrattazione dovrebbe concludersi entro l'anno) «per avere il tempo di trovare soluzione al problema di carenza di risorse economiche - come sintetizza il segretario delle rappresentanze unitarie Massimo Vidotto -, per garantire il pagamento delle indennità, delle ore straordinarie e di un premio covid al personale esposto nella seconda ondata che allo stato non ci sarebbe. Non solo. Se non giungeranno risorse fresche dalla Regione, si prospetta che per dare risposta a ore straordinarie si dovrebbero abbassare gli stipendi di tutti e in più non riconoscere alcun premio ai più esposti e questo ci lascerebbe allibiti. Abbiamo chiesto alla Regione che si pronunci entro il 28 dicembre sullo stanziamento di risorse che consentano di dare certezze alla chiusura degli accordi aziendali». «La realtà emersa dalle proposte della direzione dicono sindacati e Rsu - è che non ci sono abbastanza soldi per pagare il lavoro straordinario effettuato, e l'accordo proposto dalla direzione, ovvero di ridurre da una parte la premialità per poter pagare le ore, è stata rifiutata da tutta la rappresentanza sindacale. È paradossale che i lavoratori paghino lo straordinario con i propri soldi. Per quanto riguarda il fondo delle risorse aggiuntive regionali, già parzialmente spese, è proposto un impiego totale per le ore extra. Fin qui potrebbe essere accettabile, ma le risorse sono insufficienti, mancherebbero circa centomila ore all'appello». Per questo motivo la Rsu e le sigle hanno inviato all'assessore Riccardi una richiesta di ulteriore finanziamento, con la possibilità di procrastinare la contrattazione. Secondo Traunero «la strada è in salita, molto in salita se non arrivano i soldi dalla Regione. Abbiamo chiesto che ci forniscano i dati sugli straordinari effettivi, sui richiami in servizio e sul personale contagiato». Anche Pennino (Cisl) punta a risorse fresche: «Contiamo su una risposta da parte dell'assessore regionale Riccardo Riccardi»

Riccardi fa sapere che «sulle risorse ho ricevuto la lettera dei sindacati. Verificherò quello che dicono». Il direttore generale Massimo Braganti ha fatto a sua volta una richiesta di rinvio e assicura che sta cercando una soluzione. «Chi ha fatto sacrifici per la prima ondata, più blanda, ha ricevuto il premio covid. Chi lavora adesso, con un'ondata dalla potenza dieci volte superiore, rischia di avere risorse uguali allo scorso anno, se non dovessero arrivare altre risorse. La richiesta di aumentare le risorse l'ho già fatta la settimana scorsa». E il 24 dicembre, spiega Braganti, «ho mandato la richiesta di rinvio alla direzione centrale Salute. Dobbiamo definire le progettualità dell'anno. Abbiamo altri canali cui attingere, ma per farlo devo aver chiuso l'anno. Ho bisogno di più tempo. Per questo abbiamo fissato un altro incontro il 30».

