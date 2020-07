L'INCONTRO

BELLUNO Rispetto per la montagna. A chiederlo, agli stati generali della montagna che questa mattina tornato ad incontrarsi è la presidente degli industriali bellunesi, Lorraine Berton. «Dall'Europa -spiega- è arrivato un segnale positivo, adesso dovrà essere fatto uno sforzo straordinario di programmazione, nel quale la montagna deve trovare riconoscimento. Occorre, oggi più che mai, rilanciare le politiche europee della montagna e la strategia alpina, mai realizzate appieno: tutte le Istituzioni e le parti sociali dovranno essere coinvolte. La montagna sta soffrendo pesantemente gli effetti economici della pandemia che vanno a sommarsi a note problematiche strutturali». Una presa di posizione che arriva a poche ore dall'accordo sul Recovery Plan e a poche ore dalla nuova sessione di lavori degli Stati Generali della montagna che oggi torneranno a riunirsi, anche in rete, da Roccaraso in Abruzzo con la partecipazione del Ministro Francesco Boccia e di Enrico Borghi, consigliere nazionale per la montagna.

PUNTO DI PARTENZA

Con ogni probabilità il punto di partenza sarà proprio lo stanziamento europeo per permettere ai paesi più colpiti dalla pandemia di ripartire. «Al Governo italiano - prosegue Berton - va riconosciuto il merito di aver condotto una trattativa difficile e di aver costruito alleanze strategiche, un impegno che adesso non va disperso costruendo proposte serie che siano di stimolo all'economia dei singoli territori»

IL CONTESTO

«La base giuridica - prosegue Berton - per riservare maggiore attenzione alla montagna c'è, ma va riempita di risorse vere. Lo stesso Eusalp, la Strategia Alpina, deve avere risorse proprie e ulteriori da destinare a progetti di innovazione ma anche per le infrastrutture, materiali e immateriali». «Il Governo italiano, nell'attuare il Recovery Plan dovrà ricordarsi della montagna e nel farlo potrà avvalersi delle proposte già formulate dagli Stati Generali della Montagna come il credito d'imposta per le spese di innovazione o gli incentivi alle start up giovanili che si insediano nelle terre alte».

AGENDA

Sul tavolo, per Berton, dovrà essere posto necessariamente anche il tema del Mes: «Chiediamo all'Esecutivo di sciogliere le riserve e utilizzare le risorse destinate all'Italia, come previsto, per le spese sanitarie. Anche qui - in sede di ripartizione - dovrà essere tenuta in debito conto la montagna con le sue innegabili specificità, riguardanti soprattutto la medicina territoriale e l'assistenza domiciliare agli anziani. Potrebbe essere l'occasione giusta per introdurre incentivi anche economici per i medici che scelgono le sedi di montagna, sempre più sguarnite e poco attrattive. Solo sviluppando questi servizi, la gente resta sul territorio».

PRIMO TASSELLO

«Insomma - conclude Berton - il vertice europeo è stato un primo passo. Diventerà un successo solo se sapremo utilizzare bene le risorse e calarle sui territori, colmando quei divari che sono sempre più evidenti e che il Covid-19 ha persino accentuato. Penso che gli stessi Stati Generali debbano ripartire da qui con operatività e lungimiranza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA