I soldi come parziale risarcimento dei danni subiti dall'acqua alta da cittadini, enti e aziende saranno presto disponibili. Il Consiglio dei ministri, l'altra notte ha stanziato 84 milioni, che si vanno ad aggiungere ai 20 deliberati all'indomani della disastrosa acqua alta del 12 novembre, assieme allo stato di calamità naturale. Questi soldi serviranno a risarcire soprattutto i quasi 7mila, tra privati e imprese, che hanno presentato la richiesta di risarcimento della spesa causata dal ripristino dell'abitabilità o della fruibilità dell'attività o dell'abitazione. Da questo conteggio sono rimaste fuori molte cose, tra cui le scorte di merce (fondamentali per negozi e pubblici esercizi) poiché fondamentale era stato ritenuto l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Altri 35 milioni andranno a pagare il conto pubblico, quello sostenuto già in parte dalla città per riparare rive, pontili, vaporetti, scuole, musei, teatri.

«Adesso - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - dobbiamo impegnarci per far arrivare in fretta questi soldi nelle tasche dei veneziani».

Soddisfatto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella: «Basta polemiche e propaganda urlata e inconcludente. Qui ha prevalso uno spirito costruttivo».

