«I soldi ci sono, nella manovra misure concrete su flat tax, pace fiscale e quota 100 per le pensioni»

ROMA «La rotta è tracciata e non cambia. Nella manovra ci sarà un assaggio di flat tax, la pace fiscale per i contribuenti e quota 100 per le pensioni. Queste sono le nostre priorità che definiremo nel dettaglio entro una settimana». Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture e consigliere economico di Matteo Salvini, è soddisfatto al termine del vertice della Lega sulle misure economiche da inserire nella legge di bilancio. Sopratutto è convinto che il piano messo a punto con gli alleati pentastellati con il contratto di governo...