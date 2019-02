«I social non valgono un incontro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Nel web e nei social fino a che punto si realizza una comunità? Un milione di contatti non fa un incontro». Durante la messa celebrata nella cripta della cattedrale, il patriarca Francesco Moraglia ha dedicato tutta l'omelia al giornalismo al tempo di Internet. «Bisogna rimettere al centro la persona che nel contesto del vero bene comune, dove un desiderio non è sinonimo di diritto, è relazione, cioè dialogo e opportunità d'incontro con l'altro», ha detto per poi ammonire: «Come comunità ci sta a cuore il nostro futuro. Come...