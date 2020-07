I SOCCORSI

ORIAGO (MIRA) È stata per venti minuti a fianco dell'assassino. Venti terribili minuti in cui lei e lo stesso Simone Meggiato, con le mani sporche di sangue, hanno cercato in tutti i modi di rianimare Andrea Baldan che giaceva in mezzo alla strada, dopo essere stato trafitto dai due colpi di pistola di Meggiato. Gloria Baldan, giovane infermiera dell'ospedale di Dolo che vive con i genitori nella villetta a fianco dell'abitazione del 51enne ora in carcere, non aveva sentito gli spari. «È stato mio papà a svegliarmi di soprassalto - racconta -. Sono corsa in strada e mi sono gettata su quell'uomo per soccorrerlo. Paura? Mi sono solo accertata che non avessero ancora le armi e, comunque, c'era già altra gente attorno. Questo mi dava sicurezza».

CORSA IN STRADA

Vicino a lei c'era però anche Meggiato, ferito alla mano sinistra da uno dei tre colpi esplosi dalla sua Glock 9 mm. La pallottola gli è andata fuori per fuori. «Era confuso, ma cercava di rianimare la vittima - riprende Gloria Baldan, casualmente (come altri vicini) con lo stesso cognome della vittima -. Baldan non dava reazioni, già dall'inizio non sentivo più il polso ma ho subito praticato il massaggio cardiaco. Lui, Meggiato, ogni tanto gridava». Gabrio, il padre dell'infermiera, aggiunge: «Lo sentivo urlare Andrea! Andrea! Andrea!. Sì, lo chiamava per nome. E poi invocava di chiamare i carabinieri, l'ambulanza. Anch'io sono andato lì vicino, e ho dato un calcio a quella strana pistola che era stata lasciata in mezzo alla strada (si trattava di una specie di spray al peperoncino con cui Meggiato era sceso in strada assieme all'arma da fuoco, ndr.). Mia figlia cercava di salvarlo, di riportarlo in vita, ma era tutto inutile. Quando lei tirava il fiato, Meggiato cercava di fargli la respirazione bocca a bocca. Poi, quando Gloria riprendeva, lui urlava che non doveva finire così».

SANGUE DAPPERTUTTO

Passano altri interminabili minuti. Dalla mano dell'omicida continua a scendere sangue che si confonde con quello della vittima. Sull'asfalto le chiazze che verranno ripulite la mattina seguente. «Aveva del sangue in testa - racconta l'infermiera -, forse per essere caduto a terra. Non sono riuscita a capire dove le pallottole l'avessero colpito, perché in quel punto della strada c'è poca luce ed era un po' tutto sporco di sangue». Insieme, i due cercano più volte di girare il corpo ormai esanime di Andrea Baldan. «Non reagiva, non reagiva minimamente - dice ancora il padre di Gloria -. Lo giravano a pancia in giù per evitare che soffocasse. Era un uomo molto grosso. Dalla bocca gli usciva qualcosa, non so... Poi lo rimettevano disteso e riprendevano il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca».

L'ARRIVO DEI CARABINIERI

I carabinieri sono stati i primi ad arrivare sul posto. «Lì ho visti, ma ho continuato con le manovre salvavita - prosegue Gloria Baldan -. E anche Meggiato ha continuato a stare lì vicino e a cercare di salvarlo. Gli ho sentito ancora il polso, speravo che riprendesse a respirare... Niente. I carabinieri ci hanno lasciati proseguire fino all'arrivo, poco dopo, dell'ambulanza. A quel punto mi sono tirata indietro lasciando il posto ai sanitari». Ma non c'è stato nulla da fare, e Meggiato è stato subiro fermato dai militari.

«Abitiamo vicini, però io lui non lo conoscevo se non di vista, ma proprio raramente. La vittima non l'avevo mai vista - aggiunge l'infermiera -. I miei sicuramente lo conoscevano meglio. Io lavoro all'ospedale di Dolo. Avevo fatto il turno del pomeriggio, sono tornata a casa, ho cenato e sono andata a letto. Dormivo così profondamente che non ho sentito quegli spari. Sono stati i miei a correre in strada e poi, vista la scena, sono venuti a svegliarmi». Non c'è stato tanto tempo per fare ragionamenti.

«Quando ho capito che non erano armati, e con tutta la gente che c'era attorno, non ho avuto paura. E lui, l'omicida, è rimasto sempre lì anche quando sono arrivati i carabinieri. Era preso dalla situazione. Era solo confuso, tanto confuso. E piangeva».

Fulvio Fenzo

