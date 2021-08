Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SOCCORRITORIBELLUNO Alle solite raccomandazioni per chi va in montagna, Alex Barattin, delegato dell'area bellunese per il Soccorso Alpino, oggi ne aggiunge altre legate alla particolarità di queste giornate di caldo eccezionale. Giornate straordinarie anche per il numero di interventi cui il Soccorso è stato chiamato con addirittura 17 nella sola giornata di giovedì: uno all'ora, contando solo le ore di luce. E ieri non è andata meglio...