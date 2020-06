I siti sono 144. Tra parchi, oasi verdi, bastioni, piazze e piazzette, e angoli dimenticati, in centro o in periferia. Fruibili subito, e messi a disposizione gratis dal Comune per associazioni, parrocchie, gruppi o cittadini che intendano vivacizzarle con iniziative musicali, culturali, sportive o di aggregazione. È questo l'obiettivo di Spazi aperti, il progetto presentato ieri in Municipio dal sindaco e da alcuni assessori, per rivitalizzare la città dopo la pandemia, recuperando socialità e relazioni, in assoluta sicurezza. «Questa - ha sottolineato il primo cittadino - è una proposta bellissima. E' stato fatto un lavoro enorme per il censimento dei 144 spazi, ma necessario per ridare vivacità al nostro capoluogo. La città deve rianimarsi, altrimenti siamo nei guai. E in giro vogliamo rivedere gli studenti. La giunta ha lavorato ancora una volta con impegno, motivazione e in sintonia. In questi mesi la squadra ha fatto un salto di qualità, di cui sono orgoglioso». La fruizione sarà facilitata, in quanto le procedure di aggiudicazione risulteranno semplici: si potrà inoltrare la domanda da domani e fino al 31 settembre, seguendo le indicazioni sul sito Padovanet.Le manifestazioni, poi, potranno essere organizzate sino al 31 ottobre.

