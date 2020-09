I SINDACI

SANTO STEFANO Sarà firmata oggi l'ordinanza congiunta dei tre comuni del Comelico interessati dall'aumento di casi positivi al Covid19. Nel tardo pomeriggio di ieri, negli uffici dei sindaci, è arrivata la nota con le proposte del direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss Dolomiti, Sandro Cinquetti, al termine di un confronto con la Direzione regionale della prevenzione. In sostanza, nelle prossime ore, Manuel Casanova Consier, Oscar Meneghetti e Marco Staunovo Polacco, primi cittadini rispettivamente di San Pietro, Santo Stefano e Comelico Superiore, sottoscriveranno l'atto contenente ulteriori misure restrittive, in aggiunta a quelle già in vigore a livello nazionale e regionale. Intanto da Santo Stefano arriva, invece, l'annullamento della secolare Fiera dei Santi, citata in documenti del 1.256. Per la seconda volta, nel giro delle ultime tre edizioni, il centro commerciale all'aperto del 2 e 3 novembre viene cancellato. La prima volta è accaduto nel 2018, per la tempesta Vaia, ora per il Covid19. «Abbiamo ritenuto opportuno conferma il sindaco, Oscar Meneghetti di annullare l'evento».

L'INTERVENTO

«È un argomento molto delicato afferma il primo cittadino di San Pietro . Dobbiamo rapportarci con gli esperti ed ascoltare quanto ci consigliano per adottare il provvedimento più efficace per ridurre quanto prima la punta di contagi registrata negli ultimi giorni. Dobbiamo agire subito: se lo facciamo ora la terapia sarà indolore, rispetto a quella derivante qualora la tempistica di reazione fosse più lunga. Dati l'abitudine a cooperare, con linee unitarie, e il fine comune, l'orientamento è di redigere l'ordinanza a livello intercomunale». Casanova Consier ribadisce l'importanza di limitare i contatti interpersonali a quelli dei conviventi. Come il collega di Comelico Superiore aggiunge, però, che i numeri importanti sono dovuti ad una maggior indagine e ad una diversa metodologia, rispetto alla scorsa primavera, quando i contatti di positivi erano, per esempio, quarantenati ma non sottoposti al tampone: all'aumentare del numero di quest'ultimi è, conseguentemente, cresciuto il numero dei casi positivi rilevati. Per i due primi cittadini, ad accertamenti identici durante il lockdown, il riscontro nei primi mesi sarebbe stato più grave dell'odierno. La speranza è che una volta circoscritti i focolai e adottate nuovamente, da parte di tutti, le misure di contenimento, in primis la mascherina, si ritorni alla situazione di Covid free. «I numeri attuali, pur esplosi in modo esponenziale negli ultimi giorni continua il sindaco di San Pietro non giustificherebbero comunque l'istituzione di una zona rossa. La situazione non è grave, ma richiede un'attenzione particolare prima che degeneri. Al momento attuale è risolvibile con adeguati comportamenti».

LA TRASPARENZA

L'imperativo è usare la mascherina ed osservare il distanziamento. Un ripensamento arriva sul ritardo nella comunicazione dei dati in notevole crescita. «Sono convinto che, al di là dei numeri, sia necessario essere consapevoli che se porto la mascherina salvo gli altri ammette . Tuttavia, se la percezione dei numeri aiuta ad adottare comportamenti ed atteggiamenti più consoni, va valutata una loro diffusione più tempestiva». Marco Staunovo Polacco conferma la volontà di procedere seguendo un'unica linea per le tre realtà coinvolte, escludendo dall'obbligo d'uso delle mascherine all'aperto, come minimo, le categorie indicate dall'Ulss Dolomiti. «I due nuclei di Comelico Superiore aggiunge sono ben precisi ed identificati e, per questo, sotto controllo, purché le regole siano rispettate. Certamente ci sono stati casi in cui la gente ha allentato. Per questo ho chiesto alla polizia municipale di effettuare dei controlli sul rispetto delle ormai ben note piccole regole, controlli che saranno intensificati con l'ordinanza».

Yvonne Toscani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA