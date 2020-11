IL LITORALE

CAVALLINO-TREPORTI «Al Governo abbiamo chiesto un incontro per ribadire il riconoscimento dello status di città balneari». Nemmeno il tempo di terminare la stagione. Nuova riunione dei sindaci del G20s, il coordinamento delle più importanti spiagge italiane che dopo il summit dello scorso settembre a Vieste (Foggia), si sono riuniti virtualmente per rilanciare la necessità del riconoscimento di uno status giuridico che permetterà di investire più risorse in relazione all'effettiva presenza sul territorio, che non può essere limitata ai soli residenti. «Ad oggi spiega la sindaca di Cavallino-Treporti, Roberta Nesto - le nostre richieste non hanno ancora ricevuto una risposta. Al termine dell'incontro di settembre avevamo scritto al governo, per il momento senza ottenere un riscontro. Per questo ora la questione è stata rilanciata e abbiamo deciso di chiedere un appuntamento con l'esecutivo centrale, c'è la necessità di ottenere delle risposte alle nostre richieste».

Ad essere ribadito è quindi un riconoscimento che non sia solo di facciata, ma che permetta di risolvere questioni annose come l'erosione della spiaggia, la sicurezza, la fiscalità e la semplificazione amministrativa. «Le nostre città vengono definite a fisarmonica aggiunge Roberta Nesto e hanno tutte esigenze simili. Da una media di 10mila abitanti nei mesi invernali, il numero di residenti aumenta esponenzialmente nei mesi estivi con i problemi delle grandi città. Dobbiamo affrontare il problema del personale stagionale, i costi della raccolta rifiuti ma anche la possibilità di trattenere in tutto o in parte i canoni demaniali. Serve una fiscalità diversa e deve essere avviata una semplificazione amministrativa. In tutto questo lo status di città balneari è fondamentale».

Per gli stessi motivi è stato concordato di avviare delle iniziative mirate. «Abbiamo condiviso aggiunge la prima cittadina litoranea la volontà di coinvolgere le regioni e le associazioni di categoria per studiare iniziative comuni in grado di ribadire l'importanza delle nostre città, anche nell'ottica del riconoscimento del nuovo status giuridico. Nei prossimi giorni concorderemo le azioni comuni, l'idea è di avviare un percorso condiviso con iniziative di carattere generale». Alla riunione ha partecipato anche l'assessore Flavia Pastò del Comune di Jesolo, città che ospiterà la prossima edizione del G20s nel 2021 e che ha già avviato la macchina organizzativa per ospitare l'evento. (g.bab.)

