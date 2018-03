I sindaci: «Montagna inascoltata e la medicina integrata è un flop»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMITATOBELLUNO (atr) «Non abbiamo strumenti per far fronte alla sofferenza di una parte del territorio», il sindaco di Belluno e presidente del comitato dei sindaci del distretto di Belluno Jacopo Massaro alza le mani. Non è una resa ma un passare la palla a chi, ora, deve prendersi la responsabilità di un piano socio sanitario non applicato del tutto e di un servizio sanitario non in grado di adeguarsi alla montagna per mancanza di fondi. «La ricerca mette in luce e fa capire le particolarità che sconta la montagna rispetto alla...