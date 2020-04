IL CASO

TARVISIO I bambini italiani che vanno a scuola in Austria dovranno seguire le regole delle autorità d'oltre confine. Questo, in sintesi, il pensiero dei sindaci dei Comuni della Valcanale dopo le dichiarazioni del cancelliere austriaco Sebastian Kurz che dal 14 aprile punta a una lenta e progressiva uscita dal lockdown. Una riapertura che, seppur ancora da stabilire con precisione, potrebbe spingere Vienna a far ripartire da metà maggio la didattica nelle aule. Una situazione che interessa alcune decine di alunni e studenti italiani che frequentano normalmente le classi austriache. Un ritorno alla normalità che potrebbe nascondere però un'insidia per i nostri giovani connazionali: se all'apertura delle scuole non ci fosse la riapertura dei confini, infatti, nessuno di loro potrebbe frequentare le lezioni rimanendo, così, esclusi dall'insegnamento. I controlli alle frontiere reintrodotti dal Governo austriaco lo scorso 11 marzo, infatti, dovevano terminare il 7 aprile, ma Karl Nehammer, ministro degli interni, martedì ha inviato una lettera alla Commissione Europea annunciando la decisione di prorogarli almeno fino al 27 aprile. Uno spostamento in avanti determinato dalle situazioni di crisi ancora presenti negli Stati confinanti, Italia compresa, cosa che non esclude la possiblità che le autorità austriache invitino i genitori tarvisiani a non portare i bambini a scuola. Una situazione già verificatasi a inizio della pandemia. «Al momento è presto per parlarne - commenta Renzo Zanette, sindaco di Tarvisio - anche perché bisognerebbe entrare nel merito delle scelte. È indubbio però che chi va a scuola in Austria, debba rispettare le normative decise da Vienna». Posizione condivisa da Boris Preschern, primo cittadino di Malborghetto - Valbruna. «Ci adegueremo. Io sono uno di quei genitori che ha dato l'opportunità ai suoi figli di frequentare le scuole austriache. Come noi pretendiamo che gli stranieri si adattino e rispettino le nostre regole, così dobbiamo fare noi a parti invertite. È una situazione eccezionale che va capita. Non dimentichiamo poi che l'anno scolastico in Austria finisce a luglio e quindi hanno un mese in più da dedicare alla didattica». Pontebba risulta meno toccata dal problema considerato che non ci sono ragazzi che vanno a scuola oltre confine. Tutti e tre i primi cittadini, però, ci tengono a smorzare sul nascere le paure di chi vede le riaperture austriache come una possibile minaccia per la salute di chi vive a ridosso del confine. «Intanto stiamo parlando della sola riapertura dei negozi - sottolineano Zanette, Preschern e Buzzi -. Poi non dimentichiamo che i controlli sugli accessi ci sono anche in Italia e che c'è il divieto di spostamento se non per assoluta necessità», tutte cose che, secondo i sindaci, dovrebbe rendere difficile a chiunque giungere indisturbato in Valcanale. «Gli austriaci non possono venire Tarvisio senza valido motivo - commenta Zanette - e dubito arrivino per fare sci alpinismo o la spesa». «Se c'è il divieto per me di andare a Tarvisio - aggiunge Preschern - la stessa cosa vale per loro. Sinceramente, però, non credo che la cosa, almeno fino a quando i confini rimarranno chiusi, avrà grosse ripercussioni sulla Valcanale». Della stessa idea anche Buzzi: «Le eventuali aperture non daranno agli austriaci occasioni in più per venire da noi. Inoltre ci tengo a rassicurare i miei cittadini ricordando che il valico di Pramollo è chiuso totalmente e quindi la circolazione è azzerata. A breve, chiuderemo la strada di accesso al passo anche dal versante italiano per la posa di barriere paramassi. Muoversi sarà ancora più difficile».

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

