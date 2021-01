LA RICHIESTA

La crisi di governo non aiuta, ma l'obiettivo rimane quello di presentare al governo, prima dell'estate, una proposta di legge per il riconoscimento dello status di città balneare. È la necessità evidenziata dai comuni del G20s, il coordinamento delle 26 spiagge più importanti d'Italia che hanno ribadito l'esigenza di avere un riconoscimento giuridico che tenga conto della loro vocazione turistica e stagionalità. L'idea, avanzata lo scorso maggio dalla sindaca Roberta Nesto di Cavallino-Treporti, permetterà di rivedere la fiscalità, di usufruire di un maggior residuo fiscale e di maggiori trasferimenti statali. E di conseguenza di avere maggiori risorse da investire per residenti e ospiti, superando così i problemi legati al fatto che spesso queste città hanno una media di circa 10 mila abitanti, con punte di 200 mila persone al giorno d'estate. «Le nostre città commenta Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele-Bibione e presidente della conferenza dei sindaci del litorale veneto continuano a perdere opportunità importanti, in termini di contributi e mobilità. Ma anche con a livello di tassazione, visti per esempio i prelievi Imu. Eppure si tratta di posti che in tempi normali valgono 70 milioni di presenze turistiche, e incidono notevolmente nel Pil nazionale. Noi chiediamo che lo Stato ne tenga conto». Per questo è stata rilanciata la richiesta dello status di città balneare. «Per noi è una partita fondamentale prosegue Codognotto stiamo facendo sintesi, arriveremo a proporre prima dell'estate una proposta di emendamento di proposta di legge per raggiungere questo risultato. L'attuale, incomprensibile, crisi di governo, non aiuta ma c'è la possibilità di arrivare al traguardo entro fine anno».

CAVALLINO

Uguale la presa di posizione del sindaco di Cavallino-Treporti Roberta Nesto che anche nella recente videoconferenza con le altre spiagge italiane ha ribadito l'importanza del riconoscimento.

«L'emergenza sanitaria, peraltro ancora in corso spiega - non consente una programmazione attenta delle prossime attività, in particolare quelle che sono maggiormente influenzate dai flussi turistici. Abbiamo chiesto un incontro a livello governativo, proprio per capire a quali regole dobbiamo attenerci, ma ci sono altri temi importanti, che richiedono risposte immediate dal governo quali l'esenzione del pagamento delle concessioni demaniali, nonché il problema di tutte quelle categorie di lavoratori stagionali che non sono considerati tali ma con contratto a tempo determinato, nonostante si tratti di figure professionali per lo più impiegate in aziende che lavorano all'interno delle strutture ricettive». Anche per questo diventa fondamentale il riconoscimento dello status di città balneare. «Lo stallo provocato dalla situazione sanitaria conclude la prima cittadina - ha impedito inoltre che la nostra istanza come G20s di ottenere lo status di città balneare proseguisse il suo iter, ma l'argomento non sarà accantonato: le nostre sono realtà che durante la stagione estiva accolgono milioni di presenze, sono flussi che hanno ripercussioni sull'ente pubblico di piccole dimensioni e soprattutto su una serie di servizi e attività che necessariamente vanno integrati. Le nostre sono città a fisarmonica che nei mesi estivi diventano vere e proprie grandi città, con tutti i problemi collegati. Al governo chiediamo di riconoscere questa situazione».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA