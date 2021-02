JESOLO

«Il nostro è un comparto importantissimo per il rilancio del paese, siamo a disposizione del ministro fin da ora per dare il nostro contributo, anche per affrontare assieme la questione Bolkestein». Le parole di Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele-Bibione e presidente della Conferenza dei sindaci della costa veneta, riassumono la soddisfazione di tutto il litorale per la riattivazione del ministero al Turismo (con portafoglio), affidato a Massimo Garavaglia.

Di fatto un dicastero chiave, soprattutto in epoca Covid. «La scelta del presidente Draghi dice Codognotto conferma la sensibilità verso uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, la riattivazione del ministero al Turismo è una notizia positiva, che ci fa ben sperare per il futuro. Siamo pronti fin da subito a dare il nostro contributo e confrontarci, sulla promozione e su tutte le tematiche che ci riguardano». Compresa la questione delle liberalizzazioni europee. «E' un argomento che va affrontato una volta per tutte aggiunge il presidente della Conferenza occorre trovare un punto di incontro tra la volontà dell'Europa che vuole pubblicare le gare e il nostro stato che invece vuole prorogare le concessioni, noi siamo pronti al confronto».

Sulla stessa scia il collega di Jesolo Valerio Zoggia: «Finalmente viene ripristinato il ministro al Turismo commenta ci aspettano diverse sfide, compresa la battaglia sulle concessioni balneari: il ministro al Turismo e l'autorevolezza in Europa del presidente Draghi ci saranno d'aiuto». Uguale il pensiero di Roberta Nesto, sindaca di Cavallino-Treporti e vicepresidente della Conferenza dei sindaci balneari, che dal governo si aspetta molto, in termini di sostegno dalle imprese e ai lavoratori. «Le richieste al governo sono note ribadisce e per il turismo mi aspetto molto, se non sarò ascoltata sono pronta ad andare a Roma, tuttavia la scelta di istituire nuovamente il ministro al Turismo segna un cambio di passo rispetto al passato. L'importanza che viene riconosciuta a livello europeo al presidente Draghi sarà fondamentale». Le reazioni non cambiano sul fronte delle associazioni di categoria. «Un comparto così importante per l'economia italiana spiega Alberto Maschio, presidente di Aja e coordinatore di Federalberghi Spiagge Venete che garantisce migliaia di posti di lavoro e uno sviluppo anche indiretto per tante aziende, non poteva continuare a non avere un ministero specifico.Si tratta di un importante segnale, con aspettative molto alte. Sarà utile anche per la Bolkestein? Ce lo auguriamo tutti». A sottolineare la soddisfazione della categoria è anche Alessandro Berton, presidente regionale di Unionmare: «La rinascita del ministero del Turismo con portafoglio sono le sue parole - dimostra una volontà di riconoscere finalmente a questo importante settore dell'economia nazionale e veneta, una adeguata attenzione ma anche il giusto sostegno economico. In questo modo sarà possibile riprendere quelle quote di mercato internazionale che negli ultimi anni abbiamo perso. Allo stesso tempo si potranno difendere le spiagge italiane in Europa, garantendo la legge 145 a tutela delle stesse, rispetto dall'applicazione della direttiva Bolkestein. Auspico che questa scelta coraggiosa possa contribuire a migliorare il piano nazionale del Recovery Fund, la vera sfida per i prossimi anni».

