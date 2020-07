I SINDACI

CORNUDA «Fatti spiacevoli e gravissimi come questi inevitabilmente calamitano l'attenzione e suscitano la curiosità del paese. L'episodio di venerdì ha però riguardato due persone che hanno pressoché nessun legame con Cornuda. Il 63enne poiché pur vivendoci da circa due anni non aveva intessuto particolari rapporti con i paesani, il ventenne perché non ha mai risieduto qui (la vittima risiede a Quero Vas ndr)». Il sindaco Claudio Sartor, primo cittadino di Cornuda, il comune del trevigiano in cui è avvenuto l'inquietante episodio, torna sulla drammatica vicenda sottolineando però la relativa estraneità dell'episodio rispetto al paese. Poche parole, misurate, da parte del primo cittadino che come il suo collega di Quero Vas, Bruno Zanolla, preferisce attendere gli sviluppi prima di commentare una vicenda che presenta ancora troppi punti oscuri nonostante la drammaticità e la gravità del racconto fatto dalla vittima. Una vicenda su cui le forze dell'ordine lavorano dalla mattina di venerdì incessantemente per provare a definirne i contorni e su cui anche la procura della repubblica di Treviso vuole fare piena chiarezza al punto di ipotizzare una lunga sfilza di reati così da poter anche svolgere ogni accertamento necessario. «Le voci ci sono -riprende Sartor- ciascuno dice la sua. Ma vista l'estrema gravità dell'accaduto è quanto mai necessario attendere che sia fatta piena chiarezza. In primis perché ad oggi quanto avvenuto in via Manzoni è tutt'altro che chiaro. Aspettiamo i risultati che emergeranno dalle prossime indagini».

