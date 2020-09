I SINDACI

BELLUNO I volti dei nuovi sindaci della provincia di Belluno si conosceranno solo domani. Oggi, infatti, è previsto soltanto lo scrutinio del referendum e delle elezioni regionali. A Voltago, dove è in corsa una sola lista, basterà invece attendere le quindici per sapere se Giovanni Soppelsa sarà riuscito a battere il quorum portando a votare il 50 per cento più uno dei suoi cittadini. Ieri, prima di cena, era a metà dell'opera con l'affluenza ferma al 25,62 per cento, due punti più bassa di quella delle regionali. Un segnale che più di qualche malpancista ha scelto di votare solo per il rinnovo di palazzo Ferrofini. Senza contare che su 978 elettori, quasi un quarto (256) sono iscritti all'Aire.

SEGGI APERTI DALLE SETTE

Negli otto comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni i seggi sono aperti dalle 7, fino alle 15. Quando comincerà lo scrutinio del referendum. A seguire saranno scrutinate le schede per le elezioni regionali. Sono 212mila e 539 gli elettori bellunesi chiamati ad esprimere il nuovo consiglio regionale e a decidere sulla riforma costituzionale. Otto sono, invece, i comuni in cui si rinnova il Consiglio.

COMUNALI

Dalle elezioni usciranno i nuovi (o riconfermati) sindaci di un drappello di comuni del Cadore e dell'Agordino - Zoldano. Tra le amministrazioni chiamate al rinnovo, dicevamo, c'è anche Voltago Agordino commissariato alle scorse elezioni, a maggio 2019, per il mancato raggiungimento del quorum. Nel 2019 si era presentato alle urne soltanto il 44,41% degli elettori ed era quindi arrivato il commissario prefettizio Antonio Russo. Si va al rinnovo del Consiglio anche a Borca di Cadore (sui 777 votanti 110 sono Aire), Colle Santa Lucia (su 394 elettori 86 sono residenti all'estero), Gosaldo (su 851 elettori, 343 sono all'estero), San Vito di Cadore (1653 elettori, 97 Aire), Valle di Cadore (2164 elettori, 602 Aire), Vodo di Cadore (960 elettori, 256 Aire) e Zoppè di Cadore (228 aventi diritto al voto, 41 Aire). A tentare il bis ci sono cinque sindaci, che diventano sei se si mette in conto che sia Marianna Hofer (uscente) che Matteo Toscani (ex) hanno già guidato Valle di Cadore. Gli altri uscenti in corsa sono: Franco De Bon (contro Emanuele Caruzzo) a San Vito, Domenico Belfi (contro Elio Marchioni e Eugenio Tartaglia) a Vodo, Bortolo Sala (contro Luigi Schiavone) a Borca di Cadore, Paolo Frena a Colle Santa Lucia (a sfidarlo Sisto Agostini). Duello con due volti nuovi a Gosaldo dove a sfidarsi saranno Morena Dal Don e Stefano Da Zanche e a Zoppé di Cadore dove a contendersi lo scranno più alto saranno Paolo Simonetti e Igor Simonetti.

SUPPLETIVE

Questo pomeriggio si saprà se Luca De Carlo è riuscito nell'impresa di ottenere il seggio al Senato. A Verona lo scrutinio delle suppletive ha la precedenza sugli altri. Attorno alle 17 potrebbe esserci la conferma del suo rientro in parlamento. De Carlo era stato escluso dalla Camera dopo un riconteggio dei voti che ha assegnato il suo seggio ad un trevigiano Giuseppe Paolin.

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA