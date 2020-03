L'APPELLO

TREVISO «Viviamo senza paure. Andiamo avanti con fiducia, tenacia e positività». I sindaci trevigiani provano a dare la scossa per accantonare i timori legati all'emergenza coronavirus. Il primo obiettivo è dare una mano alle attività commerciali a rialzare la testa. Per questo nei giorni scorsi alcuni primi cittadini si sono quasi trasformati in testimonial. Non per una marca o un'altra, ma per tutti i negozi e le attività produttive in generale. «Nel corso dell'ultima settimana alcune attività hanno dovuto lasciare a casa dei lavoratori perché non c'erano abbastanza clienti spiega il sindaco di Paese, Katia Uberti dobbiamo stare attenti a non chiuderci in un panico ingiustificato. Da parte mia, ho iniziato a visitare alcuni negozi, pubblicando anche delle foto sui social network, proprio per dire che non è il caso di avere troppo timore. Si vede già qualche segnale di ripresa della vita quotidiana. Dobbiamo continuare su questa strada».

L'INPUT DA INTERNET

È dello stesso avviso anche il sindaco di Villorba, Marco Serena. «Auspico che l'emergenza sanitaria termini il prima possibile dice in questo periodo purtroppo si vede meno gente in giro. Anche avere meno traffico non è un bel segnale se la riduzione è dettata dai timori». A Villorba si prova a ripartire pure attraverso internet. Come previsto dall'ordinanza regionale, il Comune nei giorni scorsi ha annullato o evitato di annunciare una serie di eventi e iniziative pubbliche che avrebbero comportato assembramenti di persone. È stata cancellata anche la conferenza-spettacolo su Lorenzo Lotto, prevista per ieri sera. Ma il festival della filosofia si terrà comunque, sfruttando il web. «Il ciclo di incontri della Primavera del Pensiero non si fermerà rivela il primo cittadino stiamo pensando di confermare gli appuntamenti a villa Giovannina trasmettendoli via internet, via streaming. In questo modo, anche senza un pubblico presente direttamente in sala, sarà possibile mantenere un contatto con i cittadini».

«NON CEDERE AL PANICO»

Come Paese, anche il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, sta passando in rassegna le attività del comune caricando foto sui social network. «Le attività di Asolo? è il motto sono aperte e pronte ad accogliervi». «Una signora mi ha detto che voleva darmi la mano, ma non sapeva se si poteva. Io l'ho abbracciata. Non cediamo al panico spiega adesso siamo nel fine settimana. Il mio invito è di uscire. La città di Asolo e il suo centro storico sono pronti ad accogliere tutti». Le cose da vedere certo non mancano. È lo stesso primo cittadino a elencarle: «La cattedrale con Pala di Lorenzo Lotto, i sentieri dei colli, Sant'Anna, la via panoramica, la casa Longobarda e così via conclude Migliorini di seguito ci si può fermare lungo il foresto vecchio e poi arrivare fino al El Castagner, albero monumentale di 300 anni».

Mauro Favaro

