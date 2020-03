LE TENSIONI

BELLUNO «C'è stata la revoca delle ferie. La richiesta di metterci a disposizione 24 ore su 24, saltando le normali procedure. Sono stati distribuiti nuovi presidi senza le istruzioni. Ma l'atteso incontro con l'Usl non c'è stato». Gianluigi Della Giacoma, segretario della Fp Cgil, collega i puntini, assieme al sindacato degli infermieri Nursing up.

«La scorsa settimana c'è stato un incontro tra l'assessore alla sanità del Veneto, Manuela Lanzarin, e il nostro segretario regionale, Ivan Bernini, durante il quale era stata disposta la massima disponibilità a collaborare. Ad una settimana di distanza però stiamo ancora aspettando l'incontro con l'Usl 1 Dolomiti».

«Alla luce del procrastinarsi dell'emergenza epidemiologica - ha sottolineato il sindacalista nella nota diramata - sono a richiedere, come già per altro fatto per le vie brevi l'apertura di un tavolo di monitoraggio e condivisione delle criticità e degli interventi da intraprendere nei confronti dei dipendenti». In particolare tra i temi proposti dal sindacato della Funzione Pubblica c'è la richiesta di chiarezza sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la predisposizione di un vademecum chiaro per tutti i lavoratori coinvolti, le soluzioni per i lavoratori che dovessero risultare positivi ai test di ricerca del virus che dovessero richiedere di non effettuare la quarantena in casa, l'assunzione e l'assegnazione di ulteriore personale oltre all'attivazione degli istituti contrattuali (reperibilità) per i lavoratori dei settori tecnico e amministrativo coinvolti nella gestione dell'emergenza. «Certo di un immediato accoglimento della richiesta siamo fin d'ora a disposizione per fissare al più presto una data di incontro». Conclude la lettera partita dal quartier generale della Cgil di via Fantuzzi.

«Lo faremo l'incontro - ha spiegato ieri il direttore generale del Usl 1 Adriano Rasi Caldogno - già telefonicamente ho rappresentato che sono giorni in cui siamo presi dall'operatività. Abbiamo comunque già avuto contatti telefonici, appena possibile ci incontreremo per esaminare i punti che loro hanno rappresentato. l'Informazione generale è stata data al tavolo di ieri (lunedì per chi legge ndr) erano presenti anche i rappresentanti delle sigle sindacali». La data dell'incontro quindi non c'è ancora: dipenderà, a quanto pare, dall'evoluzione del quadro dell'epidemia.

