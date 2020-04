I SINDACATI

VENEZIA Daniele Giordano, segretario generale della Cgil Funzione pubblica di Venezia, va via dritto per dritto. «Per quanto riguarda Ipab e case di riposo abbiamo un problema sempre più pressante. Da più di dieci giorni abbiamo chiesto, insieme a Confederazione e sindacato Pensionati, un tavolo di crisi all'Ulss che non viene convocato - sono le parole del segretario Cgil - Come sindacato chiederemo tutti i piani di emergenza redatti dalle Ipab e dalle Residenze per anziani, e nuovamente chiediamo che non vengano lasciate sole e che ci sia subito una presa in carico di queste strutture da parte della Regione». I numeri crescono di continuo, e anche i decessi. Solo ieri quattro, tra anziani deceduti sui loro letti o ricoverati in ospedale.

Una situazione insostenibile che l'Ulss sta monitorando con gli oltre 5mila tamponi effettuati nei giorni scorsi a ospiti, operatori e personale di servizio esterno. Tra i vari problemi della guerra a Covid anche i dispositivi di protezione individuale, che sembrano scarseggiare. «Da Venezia - fanno sapere i sindacati - ci segnalano in cardiologia una mascherina chirurgica che sembra un fazzolettino di carta e in geriatria la scarsa fornitura di dispositivi che sono razionalizzati e c'è chi li ha e chi no». Questo mentre da parte dell'azienda ospedaliera continuano pure i tamponi ai medici in servizio per scovare i positivi e preservare così l'intero corpo sanitario. E proprio sui dati diffusi ieri dalla Regione, secondo cui sarebbe positivo poco più dell'uno per cento degli operatori sanitari, si è concentrata una risposta da parte della Cgil, convinta che il dato sia ben più alto e che si debba contare non solo i medici attualmente positivi, ma anche quelli che lo sono stati in passato, da quando cioè è partita l'emergenza.

«Al 2 aprile si registravano 13 lavoratori sintomatici a domicilio, 76 positivi al Covid e asintomatici in quarantena e 2 ricoverati e non i 31 emersi dai dati - spiega Giordano - il numero di operatori positivi nei giorni successivi è cresciuto, di poco, ma costantemente. Appare anche più assurdo che si possano esaltare questi dati quando a circa 50 giorni dall'emergenza è stato sottoposto a tampone solo il 44% degli infermieri, il 43% dei medici e il 51,53% degli operatori socio sanitari. Non viene fatto nessun accenno agli amministrativi e a tutte le altre professioni sanitarie - continua il rappresentante sindacale - come ad esempio i tecnici sanitari, né si affronta il tema di tutto il personale in appalto che ruota intorno al Servizio sanitario. Stiamo parlando di donne e uomini che danno il massimo, anche solo un operatore contagiato mentre svolge il proprio lavoro è una sconfitta».

