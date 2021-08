Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOBELLUNO Vaccinazioni in calo e scendono in campo i sindacati. Mauro De Carli, Massimiliano Paglini e Michele Ferraro, rispettivamente segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Belluno, insieme alle federazioni dei pensionati (Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil), hanno voluto dare una scossa ai loro iscritti unendosi all'appello dell'Usl Dolomiti. «Preoccupa non poco sottolineano i sindacati il forte rallentamento del numero di...