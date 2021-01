IL FRONTE SINDACALE

VENEZIA Due giornate di mobilitazione nazionale, il 29 e il 30 gennaio, per superare una difficile stagione. In una fase di crisi sanitaria ed economica, di fronte alle molte minacce che si presentano, come lo sblocco dei licenziamenti, è indispensabile ricercare la massima unità dentro e fuori i musei e costruire insieme percorsi di condivisione delle vertenze e di lotta.

Questa la presa di posizione accolta da Riconquistiamo tutto, area sindacale della CGIL nei Musei Civici Veneziani. Secondo il sindacato la decisione del Comune di non riaprire i Musei Civici con l'idea di salvare l'azienda va contro gli interessi dei lavoratori. Nelle recenti sessioni in Consiglio comunale sul tema delle misure di contenimento del Covid-19 nelle sedi museali era emerso abbastanza chiaramente l'elemento della compatibilità economica, accompagnato da entusiastiche rassicurazioni sul lavoro fatto per garantire la riapertura, rileva in una nota il sindacato, che cenuncia la grave situazione degli oltre quattrocento lavoratori e lavoratrici dei servizi in appalto sui quali non solo incide l'impoverimento dei salari ma anche la precarietà dovuta alla condizione di personale esternalizzato: lunghi mesi di cassa integrazione e il peggioramento generale delle condizioni lavorative con l'ulteriore flessibilizzazione dell'orario di lavoro.

SICUREZZA

La nota sindacale evidenzia anche le problematiche relative alla sicurezza sul posto di lavoro: Sono necessari non solo distanziamento, aerazione dei locali, fornitura di dispositivi di protezione, ma anche periodiche campagne di tamponi e un potenziamento delle misure di sicurezza relative ai visitatori, con l'allestimento di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea in tutte le sedi museali. In una fase in cui il Veneto si attesta come regione con il più alto numero di contagi e di fronte al perdurare dell'emergenza sanitaria due sono la priorità: la tutela del salario e la difesa della salute.

Sulla questione dei Musei Civici interviene anche il consigliere comunale Marco Gasparinetti: Dovrebbe essere riconosciuto un minimo di autonomia gestionale e decisionale: se fosse la Fondazione a valutare che non ci sono le condizioni per riaprire sarebbe diverso rispetto a un diktat piovuto dall'alto. E' impensabile credere di poter ripartire con un turismo lento, colto e pernottante se i musei restano chiusi. I Musei sono un servizio pubblico essenziale e come tale vanno considerati e quindi devono essere aperti.

Claudia Meschini

