Lo avevano annunciato e ieri mattina le tre sigle sindacali hanno chiesto l'intervento del prefetto. Una lettera aperta di una facciata in cui scrivono ad Adriana Cogode di intervenire e di prendere posizione. «Perché - scrivono i sindacati - ci sono state più interpretazioni operative all'interno del mondo produttivo, tanto che ora emergono contrapposizioni, sia tra aziende e aziende, che tra lavoratori e le loro rappresentanze e le aziende stesse».

A spingere i sindacati a chiedere una presa di posizione l'interpretazione dei codici Ateco, allegati al Decreto del presidente del consiglio: «Non permette di cogliere lo spirito dell'iniziativa del Governo, quella di sospendere le attività produttive e commerciali, ad eccezione di quelle ritenute essenziali; oggi purtroppo assistiamo ad una applicazione del Decreto stesso, solamente secondo la classificazione dei Codici delle aziende, non secondo la vera necessità del Paese, cioè quella di evitare del propagarsi del contagio Covid-19, evitando al massimo qualsiasi forma di contatto o di vicinanza tra le persone, anche e soprattutto dentro i luoghi di lavoro».

La missiva è stata inviata ieri, dopo un lunedì di tira e molla tra aziende e sindacati, in particolare sulla questione Safilo (che tiene aperto). «Riconosciamo in gran parte del mondo produttivo, una consapevolezza della gravità del momento, ma allo stesso modo vediamo le scelte di alcune aziende, che si stanno nascondendo dietro il tecnicismo del codice Ateco, noncuranti delle forti preoccupazioni dei lavoratori nel subire o diffondere un possibile contagio. Non nascondiamo il dubbio che talune di queste scelte siano dettate da logiche di mercato, anche quando gli stessi potenziali clienti hanno scelto di chiudere le attività, proprio in ossequio ai principi del Decreto. II riferimento al settore dell'occhialeria a quanto mai chiaro, in cui il codice parla di produzioni ad uso farmaceutico, anche se la totalità delle produzioni attualmente e rivolto ai settori della moda e dell'abbigliamento».

