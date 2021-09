Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SINDACATIBELLUNO «Se il Mise, o forse meglio il suo ministro, intende aprire la fase dello scaricabarile rispetto alla prevedibile difficoltà di portare in porto la vicenda del salvataggio di Acc, non deve assolutamente coinvolgere le organizzazioni sindacali e gli stessi lavoratori». Sono le parole di Mauro De Carli, segretario Cgil Belluno. Ancora più dura la Fiom, che chiede «Verità e serietà». I sindacati non ci stanno al...