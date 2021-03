Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SINDACATIBELLUNO Assemblee sindacali nei piazzali degli stabilimenti, nui parcheggi, sotto le tettoie, nei reparti, nelle mense (se sono ampie). Il coronavirus non ferma la «forza sindacale delle assemblee, che rappresentano un momento importantissimo, al quale non rinunceremo mai». Stefano Bona, segretario della Fiom Cgil bellunese è un fiume in piena. La foto dell'assemblea alla Epta di Limana è rimbalzata da una bacheca all'altra su...