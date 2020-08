LA NUOVA AUTORITA'

VENEZIA È ancora da capire a fondo quale sarà il destino dei lavoratori del Mose. I dipendenti di Thetis, Comar e Consorzio Venezia Nuova saranno alle prese con la riorganizzazione dovuta in seguito alla creazione dell'autorità che gestirà la conclusione dell'opera. Davide Camuccio, segretario generale della Filctem-Cgil esprime moderato ottimismo, in attesa di capire cosa accadrà nella ricollocazione dei 250 lavoratori: «Quest'agenzia era quello che volevamo, però prima di stappare la bottiglia è meglio attendere».

L'analisi del sindacalista entra da subito nel vivo: «Di certo vediamo con favore la riorganizzazione e il fatto che si discuta la ricollocazione dei dipendenti. Ovvio che restano però alcune incertezze, prima fra tutte la lettura del testo del decreto di agosto che ancora non ho visto». Rifacendosi a quanto appreso dai media, Camuccio si riserva un po' di tempo per esprimersi definitivamente: «Faremo una valutazione oggettiva nel giro di una settimana, più precisamente sui dettagli del bando di gara per entrare nell'agenzia, ma anche sulle modalità di ingaggio dell'azienda in-house operativa e su tutte le modalità di ricollocazione dei lavoratori, perché i dettagli sono sostanza».

L'impressione è comunque buona: «Stavamo aspettando la notizia da un bel po', bene che il Governo abbia preso coscienza della situazione e che ci sia un organismo in grado di fare sintesi, ci sarà maggiore sicurezza di prima, anche se è bene analizzare riga per riga quello che emergerà durante la settimana, o le prossime due, con la stesura completa». Allineato con il collega Ugo Agiollo, segretario provinciale della Cgil: «Il fatto che si superi la situazione esistente è un dato che leggo positivamente, anche perché c'era una incertezza sugli stipendi a causa dei rimpalli tra le diverse campane. Sarà però fondamentale che la ricollocazione riguardi tutti i dipendenti, perché se si dovesse parlare di esuberi ci sarà un problema serio da affrontare. Sul resto c'è cautela».

Agiollo opera quindi la distinzione tra il nodo legato al lavoro e l'autorità in cui si accentreranno tutti i poteri dell'ex Magistrato alle acque: «Sul piano complessivo, il fatto che si crei un'autorità unica per la gestione non solo del Mose, ma anche per tutti gli interventi sulla laguna, mi pare francamente positivo. Prima c'erano troppe frammentazioni di competenze e le suddivisioni creavano contrasti e inevitabili problemi». Però poi c'è il discorso lavoratori, appunto: «Bisogna ancora vedere e capire se tutti troveranno lavoro, come transiteranno, se saranno valorizzati in maniera opportuna e via di seguito». Per questo, anche il segretario del sindacato si riserva di osservare a fondo il decreto del Governo: «Attendiamo il testo definitivo, quando uscirà ci permetterà di capire cosa accadrà quest'anno, con la costituzione dell'autorità, lo statuto, il regolamento, la società in-house e le preoccupazioni attuali».

Tomaso Borzomì

