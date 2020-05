I SERVIZI

VENEZIA Da oggi e in via sperimentale tutti i sabati e le domeniche il servizio di navetta Pk1 Park Petroli-Venezia non farà più capolinea a Piazzale Roma, bensì al Tronchetto a partire dall'inizio dei servizi. Gli orari saranno sempre gli stessi, già pubblicati nel sito di Actv. In questo modo, visto che di sabato e domenica il parcheggio non è usato dai pendolari, si convertirà per chi vorrà raggiungere Venezia o la spiaggia e per non gravare sulle linee circolari che in questo momento sono in estrema difficoltà: così si potrà scegliere se andare al Lido con il ferry boat, o a San Zaccaria con il 2, oppure portarsi con il People mover in Piazzale Roma. Da lunedì, invece, nei giorni feriali, verrà intensificata la frequenza delle linee tranviarie T1 Favaro-Venezia e T2 Mestre Centro-Marghera per venire incontro alle esigenze di mobilità dei lavoratori che sono tornati in massa al loro posto e finora sono stati messi in difficoltà a causa delle capienze ridotte dei mezzi di trasporto. La frequenza della T1 da Favaro sarà portata da due corse a quattro all'ora dalle 9 alle 7 di sera, cioè da Favaro partiranno corse dalle 6.09 alle 8.49 ai minuti 9, ogni 10 minuti per poi continuare dalle 9.04 alle 18.49 ai minuti 4-19-34-49. Infine dalle 19.19 una corsa ogni mezz'ora ai minuti 19 e 49 fino alle 22.49. Da Favaro a Mestre Centro le corse saranno alle 6.07, 6.22, 6.37 e 6.52 (in quest'ultimo caso prosegue per Marghera come T2). Da Venezia a Favaro corse dalle 6.54 alle 9.34 ogni dieci minuti ai 4, dalle 9.49 alle ore 19.34 ai minuti 4-19-34-49, dalle 20.04 alle 23.34 ai minuti 04-34. Da Mestre Centro a Favaro alle 13.49-19.24-19.44-20.04 (proveniente da Marghera come T2, prosegue per Favaro come T1) oppure con la linea T2 da Mestre Centro dalle 6.25 alle 1310 ai minuti 10-25-40-55, dalle 13:30 alle 19.10 ai minuti 10-30-50, dalle ore 19.40 alle ore 21.10 ai minuti 10-40, da Marghera dalle 6.55 alle 13.40 ai minuti 10-25-40-55, dalle 14 alle 19.40 ai minuti 0-20-40, dalle 20.10 alle 21.40 ai minuti 10-40 .In più sempre da lunedì nei giorni feriali, vengono inserite le corse di linea 53E Padova-Venezia di rinforzo ai servizi programmati alle 6 in partenza da Dolo per Venezia, alle 6.25 e 7.25 da Dolo per Venezia con transito per Mestre, alle 6.55 e 7.55 in partenza da Dolo per Venezia con transito per Malcontenta alle 7.50, 8.30 e 8.50 da Venezia per Dolo.

