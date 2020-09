I SEGGI E I TRASPORTI

VENEZIA Duecento dipendenti di Actv vengono incaricati come presidenti, segretari e scrutatori ai seggi, ma stavolta, con gli scongiuri del caso da parte dell'azienda che scaramanticamente preferisce rinviare i commenti a martedì a operazioni concluse, i disservizi per mancanza di personale della navigazione non dovrebbero verificarsi.

Infatti, memore dei problemi delle passate tornate elettorali e delle conseguenti polemiche su taglio delle corse, attese ancora più lunghe ai pontili e calca sui mezzi, per la prima volta in maniera programmata il Comune ha tirato fuori dal cappello la soluzione di chiamare a rinforzo le ditte private a cui ha subappaltato alcune corse, da ieri e fino a tutto domani.

RINFORZI PRIVATI

Si tratta delle linee di collegamento più esterne, per e da Murano, Lido e Sant'Erasmo: la 3, 6, 7, 10 e 13, ciascuna per due corse ogni ora, affidate ad Alilaguna, Terminal Fusina e Venice ByBoat che hanno messo a disposizione i loro natanti e i loro lavoratori. Ieri, nel giorno di insediamento dei seggi, la prima giornata di collaborazione è filata via liscia: «Non ci sono stati problemi, anzi la gente ha apprezzato che ci fossero dei vettori terzi, come noi, disponibili a sopperire ad eventuali carenze ha fatto sapere Fabio Sacco, presidente di Alilaguna che ha impiegato sette mezzi e 28 dipendenti Questa soluzione permette di contemperare le esigenze legate al sacrosanto diritto al voto con quel che comporta in termini organizzativi, con quello altrettanto importante di muoversi in città con servizi regolari».

I PRECEDENTI

Si ricorderà che ogni volta che c'è una chiamata alle urne, ad Actv giocoforza tremano le mani davanti al rischio che la massiccia chiamata dei lavoratori ai seggi (l'incarico è almeno per legge obbligatorio), col relativo diritto al riposo per le giornate seguenti, metta in ginocchio il servizio di trasporto ordinario in città.

D'altronde decine di capitani, marinai e verificatori che di colpo vengono a mancare per seguire nelle scuole le operazioni di voto, non può che generare qualche disagio, foriero in passato di contestazioni talvolta anche aspre, sulla scia di quanto, peraltro, avviene un po' in tutte le grandi città. Quest'anno la situazione si fa ancor più delicata con l'emergenza Covid, perché va da sé che se fossero saltati interi collegamenti, i mezzi a disposizione si sarebbero maggiormente riempiti senza poter garantire le misure di distanziamento. L'azienda di trasporti ha perciò colto l'input dell'amministrazione e chiamando Alilaguna, Terminal Fusina e VeniceBy Boat ha potuto delegare a queste le cinque linee in questione, concentrando il proprio personale sul resto dei servizi (da ricordare che oggi si corre la regata di Burano e sono in vigore le modifiche specifiche per l'evento che si possono consultare sul sito dell'azienda di trasporto). Il supporto dei privati in centro storico continuerà anche domani, per tutta la giornata. Tutto invariato, invece, per la rete di terraferma dove Actv assicura i collegamenti in autonomia con il proprio personale.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA