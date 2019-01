I secessionisti catalani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Carme Forcadell ha 63 anni, militante di Esquerra Republicana, già presidente dell'Assemblea Nacional Catalana, è stata presidente del parlamento catalano nella legislatura conclusa nel 2017 con l'applicazione dell'articolo 155. In carcere dal marzo 2018, è reclusa nella prigione Mas d'Enric, dove la incontriamo attraverso un vetro dopo aver attraversato 8 cancelli. In montgomery chiaro, il viso affilato con un filo di trucco, si presenta animata a dare battaglia nel processo in cui è imputata di ribellione per una richiesta di pena di 17...