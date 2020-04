I SANITARI

VENEZIA Turni potenziati, nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale Civile di Venezia, ma nessuno si tira indietro. Il carico di lavoro è aumentato di tre, quattro volte rispetto ai periodi di normale attività. Ma all'interno della squadra, che ora lavora con tre infermieri per turno, anche di notte, si respira un clima di attenzione e collaborazione: «E' aumentata la responsabilità - spiega la dottoressa Erika Morelli, in turno di domenica mattina - ed è sicuramente aumentata la tensione: sentiamo di dover dare, anche di fronte all'aumento dei casi, la stessa cura e la stessa assistenza a tutte le persone ricoverate».

Il periodo di degenza qui, nelle stanze isolate delle Malattie infettive, può non essere facile per i pazienti, spesso anziani, che hanno contratto il coronavirus: «Ci vorrebbero sempre in stanza con loro - racconta la dottoressa Morelli - per alleviare la solitudine che li prende. Siamo il loro contatto con il mondo di fuori e siamo il loro contatto con i familiari, che non possono accedere al reparto, anche perché spesso a loro volta sono in isolamento». Così il personale del reparto si dedica ai contatti telefonici: «I familiari chiamano, chiedono, ringraziano... Si costruisce un rapporto intenso, e mai finora abbiamo sentito chi telefona per lamentarsi; al contrario, i familiari comprendono molto bene che ogni regola di isolamento è necessaria per il bene dei degenti». I sanitari del reparto devono fare attenzione, quando entrano nelle stanze: «Qui ad ogni stanza si accede attraverso una particolare anticamera in cui avviene ogni volta la vestizione e poi, uscendo, la svestizione». E poi c'è il casco: «Molti dei degenti - spiega la dottoressa Morelli - hanno necessità di supporto quanto alla respirazione; e qui in reparto viene loro fornito attraverso un ventilatore a pressione positiva, che per la sua forma e per la modalità d'uso chiamiamo comunemente casco. E' un presidio importante, una strumentazione meno invasiva rispetto ai respiratori che invece si utilizzano nelle Terapie Intensive, ma ad alcuni pazienti questo strumento dà un ulteriore disagio: si sentono isolati ancora di più, ancora più costretti, ed hanno una sorta di reazione claustrofobica...».

