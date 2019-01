I Salesiani: «Ospitiamo i migranti più giovani» La Regione: «Qui mai»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE I salesiani friulani spalancano le porte delle loro strutture a Udine e Gorizia a cinque dei tredici minori che si trovano a bordo della nave Sea Watch, in linea con la disponibilità garantita a livello nazionale dalla Federazione Scs-Cnos, la rete dei salesiani per il sociale che ha voluto così rispondere all'appello pronunciato da Papa Francesco. Ma la Regione Friuli Venezia Giulia chiude le porte in faccia. Se nei giorni scorsi, innescando roventi polemiche, era stato lo stesso governatore Massimiliano Fedriga a criticare...