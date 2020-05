CHIESA

BELLUNO Dei centoquaranta sacerdoti della diocesi, questo il numero di cui si compone il clero di Belluno e Feltre, ieri mattina in Duomo ve n'erano solo sessanta e solo alcuni erano assenti per malattia o perché ospiti di strutture residenziali. Pochi, circa trenta, anche i fedeli provenienti dalle diverse foranie. Insomma: a fronte di una capienza di 141 persone, a tanto può arrivare la chiesa cattedrale di San Martino in questa Fase 2, l'afflusso si è fermato a circa cinquanta unità in meno. È stata, come era scontato, una messa del Crisma in tono minore quella andata in scena ieri con un mese e mezzo di ritardo rispetto alla data naturale del 9 aprile. I sacerdoti erano distribuiti distanziati l'uno dall'altro, un banco sì ed uno no; mascherina alla bocca, separati, erano seduti alle estremità di ciascun banco. Come prevede il protocollo firmato da Governo e Conferenza Episcopale Italiana, non hanno potuto nemmeno stringersi la mano in segno di pace, un gesto che il vescovo ha chiesto di surrogare con uno sguardo. Nessuno di loro, salvo il vescovo, si è recato all'altare e quando è stato il momento della Comunione, ognuno ha atteso al proprio posto che un altro sacerdote si avvicinasse con le ostie consacrate. I laici invece si sono portati a metà navata dove il vescovo e il diacono presenti hanno distribuito le particole, posandole in mano. Poco prima due ministranti erano passati all'esterno delle fila dei banchi e avevano spruzzato un po' di detergente sulla mani dei sacerdoti; i fedeli arrivati dalle diverse foranie e dalle valli dell'intera provincia, invece, erano provvisti di un detergente personale. Nessuna processione, se non quella che ha segnato l'ingresso in chiesa del vescovo dalla sacrestia; ma i sessanta sacerdoti erano già sistemati nei posti che avrebbero mantenuto per l'intera celebrazione. Lì, e non altrove, hanno indossato i paramenti sacri e alla fine della messa se li sono tolti. All'inizio della messa il vescovo ha ricordato i sacerdoti che quest'anno arrivano ai 50 e ai 60 anni sacerdozio, quelli morti e anche chi è stato contagiato: «Ed ora però sta meglio ed è qui fra noi». Ha anche informato della malattia di un sacerdote ed ha invitato a pregare per lui: «Don Francesco ora è stato dimesso. Speriamo che tutto vada bene, noi siamo fiduciosi». Si è poi saputo che il sacerdote, dopo un ciclo di cure al San Martino, sta ora trascorrendo un periodo di convalescenza nelle strutture del santuario del Nevegal. L'ultimo annuncio è stato riservato ad una prossima ordinazione diaconale: «Sandro, della parrocchia di Caviola, seminarista che sta studiando a Trento, è ormai pronto: ora sta svolgendo il proprio servizio nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli, a Feltre, ma il prossimo anno sarà diacono». L'ultima ordinazione sacerdotale in diocesi risale al 2018. Ieri la diocesi aveva organizzato un altro appuntamento, articolato in due momenti, entrambi on-, per i giovani compresi nella fascia d'età fra i 16 ed i 30 anni. Prima una video conferenza per partecipare alla quale era necessario iscriversi; poi, alle 21,30, un secondo appuntamento aperto a chiunque volesse collegarsi, presieduto dal Vescovo e in diretta sui canali della Diocesi.G.S.

