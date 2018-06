CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I RITRATTIUDINE Lui, Giuliano Cattaruzzi, un amante della bella vita, delle belle donne, degli sport esclusivi, delle auto di lusso. Un brillante architetto che la comunità ricorda anche come persona generosa, per certi versi un mecenate. Lei. Donatella Briosi, una donna benestante con la passione del vino e la cultura del vino.LA LORO STORIASi erano incontrati negli anni Ottanta del secolo scorso ma la loro storia d'amore era finita in maniera burrascosa, lasciando dietro di sé, frantumati, i pezzi di matrimonio il cui destino era già...