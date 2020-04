I RITRATTI

Tra le vittime del coronavirus c'è anche un imprenditore delle calzature di Stra. Non ce l'ha fatta Luigi Candian, e con lui se ne va un pezzo importante del comparto calzaturiero brentano. Candian aveva 73 anni. Lo piangono la moglie Fiorella, i figli Alberto e Alessandra, parenti amici e colleghi. La sua storia inizia quando, giovanissimo, ha imparato il mestiere operando nel reparto modelleria del calzaturificio San Marco di Fiesso d'Artico.

A 20 anni, ritornato dal servizio militare, iniziò una bella avventura assieme a Franco Sarto: «Lavoravamo - dice l'amico e socio Franco - nella sua abitazione a Paluello di Stra. Eravamo senza un soldo in tasca, ma con tanta voglia di fare. Il nostro credo era passione, amore ed umiltà. Piano piano abbiamo, con i nostri modelli racchiusi in una valigia, conquistato i favori dei calzaturieri di Stra. Ed ecco la prima svolta: i clienti ci hanno invitato ad operare all'interno delle loro fabbriche per avere dei pezzi esclusivi. Ad un certo punto abbiamo avuta un'idea, quella di trattare le pelli che ci consegnavano le concerie trasformandole con alcuni accorgimenti in pelli patinate, lucide, trasparenti che non esistevano in commercio. I due hanno, insomma, lanciato una nuova moda, seguita successivamente da altri. E i due giovani di allora si sono ben presto fatti un nome.

E' mancata martedì, a 88 anni, anche Maria Della Regina. La donna, che abitava nella frazione di Calcroci, era stata ricoverata all'ospedale di Dolo dopo aver contratto il virus e non è noto se fosse affetta da altre patologie. Si tratta della seconda vittima del virus nel comune di Camponogara. Lascia i figli Gino e Mauro, i nipoti Jari e Giada e i tre pronipoti Nicolò, Cecilia e Maddalena. La data della benedizione di commiato non è stata resa nota e si terrà, in ottemperanza delle restrizioni in atto, in forma strettamente privata; dopo la cremazione Maria riposerà al cimitero di Calcroci.

Nella giornata di ieri si sono registrati altri due decessi di persone che provenivano dalla casa di riposo La Salute di Fiesso d'Artico. E' mancata all'ospedale di Dolo Giuseppina Pignata, 84 anni, mamma di Rossella e Stefano Tassetto, titolare del negozio di abbigliamento e calzature Niagara di via Molinella a Cazzago. Vedova da molti anni, viveva fino a non molti mesi fa da sola sopra il negozio, accudita da una signora e dalla figlia. Si era reso poi necessario il trasferimento in casa di riposo a Fiesso, dove purtroppo si è ammalata. Lascia anche un altro figlio, Vanni, e la nipotina Sara. È mancata anche Giovannina Schiavo, classe 1925, un'altra ospite della struttura che era risultata positiva al tampone, e che negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale a Dolo. Classe 1925, Giovannina era una persona di carattere e con un forte senso dell'ironia: sapeva farsi valere e autodeterminarsi.

