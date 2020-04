I RITRATTI

Purtroppo non ce l'ha fatta. E' morta venerdì, Nerina Vianello, lanziana di San Pietro in Volta primo caso di contagio nellisola di Pellestrina. Aveva 92 anni e abitava, da sola, a San Pietro in Volta località Portosecco. Era ricoverata in ospedale dal 5 marzo scorso, e dopo una caduta in casa allospedale le era stato fatto il tampone per coronavirus, al quale è risultata positiva. Inizialmente sembrava riuscita a superare la malattia tanto che, dal reparto di Malattie infettive dellospedale Civile era stata trasferita al Covid Hospital di Villa Salus. Da qui, dopo una serie di tamponi negativi, il passaggio al San Camillo degli Alberoni, in un'area dedicata a questi pazienti, dove ha trascorso il periodo di isolamento previsto. Durante il ricovero, però, si è manifestato un peggioramento delle sue condizioni e difficoltà respiratorie che hanno reso necessario il nuovo ricovero al Civile. «Qui - racconta una delle nipoti - la nonna è risultata di nuovo positiva al tampone. Una sorta di ricaduta. Poi i medici, che per lei si sono prodigati con grande professionalità e umanità, hanno effettuato altri tre tamponi, distanziati nel tempo, ai quali è risultata sempre negativa. Ma le difficoltà respiratorie, la polmonite e un fisico debilitato, non le hanno consentito di superare anche questa situazione. Ci dispiace di non essere riusciti ad andarla a trovare e a starle vicino. Per noi nipoti, siamo una decina, c'è sempre stata. Le vogliamo bene». Nerina, figlia di pescatori, era vedova e senza figli. Una vita, la sua, interamente dedita al marito, alla casa e ai nipoti, figli dei suoi fratelli. Persona semplice, ma laboriosa e molto conosciuta nell'isola. Fino a prima del ricovero, la si incontrava tutti i giorni in giro per l'isola. Nel pomeriggio andava spesso a bere il té a casa dei nipoti. E fino a qualche anno fa, non si spaventava nemmeno ad andare a Venezia da sola. Martedì la salma verrà tumulata, con una benedizione nel cimitero di San Pietro in Volta.

Un decesso anche al centro Don Vecchi di Mestre, dove si piange la morte di Giorgio Micheloni. Il 78enne, ospite del centro per anziani di Carpenedo, soffriva da anni di diverse patologie, tanto da ricorrere spesso in passato alle cure dell'ospedale, e non è dunque escluso che possa avere contratto il virus all'Angelo. L'anziano nelle scorse settimane era stato trovato febbricitante e con qualche difficoltà respiratoria nel giardino del Don Vecchi: portato in ospedale, l'esito del tampone è stato positivo con il conseguente ricovero e la messa in quarantena degli altri ospiti della struttura di Carpenedo. Il 78enne non ce l'ha fatta ed è deceduto nonostante l'ultimo tampone a cui era stato sottoposto avrebbe dato esito negativo. «Era una persona molto affettuosa - lo ricorda don Armando Trevisiol che vive nello stesso complesso del Don Vecchi -. Una volta rientrati nella normalità potremo salutarlo con un funerale»

Intanto il comune di Martellago piange la sesta vittima del virus, Pietro Masenadore, 75 anni, di Maerne, spirato all'alba di venerdì all'ospedale di Dolo, anche se in questo caso il Covid-19 non sarebbe stato determinante, aggiungendosi a un quadro clinico delicato per via di numerose patologie pregresse, specie ai reni e al cuore. L'anziano era stato ricoverato a metà marzo nel reparto di Nefrologia di Dolo in seguito ad una caduta domestica ed è qui che hanno riscontrato la sua positività. E' stato curato per il virus e sembrava potesse superarlo, ma poi sono subentrare complicanze varie tra cui un'infezione del sangue e alle 4 di venerdì il 75enne si è arreso. Originario di Fossò, Masenadore risiedeva da una ventina d'anni a Maerne in una villetta in via Ca' Rossa immersa nel verde. Nella sua vita aveva lavorato come gruista, in Italia e anche all'estero, ma per alcuni anni aveva fatto anche il commerciante e aveva gestito a Mirano il Bar Api. Da ormai doversi anni si godeva la sua pensione. «Un gran lavoratore, nel lavoro si faceva in quattro, e una persona di compagnia», lo ricorda il figlio Luca. Masenadore lascia la moglie Udilla, i figli Luca e Natascia e due amati nipoti. (l.m.) (n.der)

