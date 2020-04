I RITRATTI

Ieri all'ospedale di Jesolo, da tempo ormai punto di riferimento del Veneto orientale per i malati di Covid-19, ci sono stati due decessi. Oltre al concordiese Davide Del Negro, di cui riferiamo ampiamente in altro servizio di questa pagina, è mancato anche Tarcisio Babbo, che era ricoverato da qualche giorno nella città balneare. Originario di Eraclea, Babbo a maggio avrebbe compiuto 84 anni. Residente a San Donà, in via Montello, lascia la moglie Luigina e quattro figli. Aveva lavorato alla Lafert, nota azienda sandonatese, leader nella progettazione e produzione di motori elettrici e azionamenti per l'impiego industriale.

IN CASA DI RIPOSO

Gino Salvadego è invece il primo deceduto di Covid-19 in una casa di riposo del territorio dell'Ulss 4 Veneto orientale, la residenza Francescon di Portogruaro. Nato il 24 marzo, aveva da poco compiuto 80 anni. Originario della Brussa di Caorle, negli anni Settanta si era trasferito a Torino per lavoro, per poi rientrare in Veneto, a Concordia Sagittaria, nel 2009. Muratore assieme ai fratelli, una malattia lo costrinse a cambiare lavoro e a occuparsi di varie mansioni, fino al raggiungimento della pensione, all'interno di una casa di cura. «È sempre stata una persona molto forte e attiva ricorda l'unico figlio Gianluca - ma negli ultimi anni una serie di problemi di salute lo avevano molto debilitato. Il virus ha trovato un corpo già provato». «Le cose che ci mancheranno di Gino ricordano dalla residenza Francescon - sono tante. Ci rallegrava tutti intonando una canzone, e il piano si colorava di allegria. Gino nella sua vita era sempre stato pronto ad aiutare gli altri, aspetto che si è conservato anche qui in residenza».

A DOLO

Sale ancora il tributo di Mira al virus: tra lunedì e martedì all'ospedale di Dolo sono deceduti altri due cittadini, facendo salire a 5 il totale dei decessi in città dall'inizio dell'epidemia. È venuto a mancare N.E. di 83 anni, residente a Oriago, e una donna di Borbiago, Frida Marchiori vedova Fiore, che aveva 92 anni. «Ti ricorderemo per l'amore che hai dato alla tua famiglia ricordano i famigliari sei stata una persona buona e generosa e ora riposerai in pace con il figlio Paolo e il marito Aldo». Non potendo effettuare alcun funerale ma solo una breve benedizione in forma privata la famiglia di Frida Marchiori farà celebrare una santa messa alla fine dell'emergenza sanitaria. Lunedì scorso, sempre a Dolo, era mancato per coronavirus anche Giovanni Marangon, 79 anni, di Mira Taglio (la cui cerimonia di benedizione della salma si terrà venerdì 3 aprile alle 11 nel cimitero di Gambarare), preceduto di qualche giorno da Dino Alessandrin di Borbiago.

Luisa Giantin

Teresa Infanti

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

