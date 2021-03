I RISTORATORI

BELLUNO Il lockdown del 2020 era stato una mazzata per i ristoratori bellunesi, ma oggi quei mesi sembrano quasi bei tempi. Se può andare peggio lo farà, la massima di murphiniana memoria sembra avere del vero vista alla luce dei primi giorni in zona rossa del 2021. Perché oggi è peggio di prima, sul fronte di quel poco di attività concessa agli esercenti. Le consumazioni di cene, panini e birre da asporto hanno subito un crollo. Quel poco di lavoro che all'epoca aveva permesso ai titolari delle attività di andare avanti sperando in tempi migliori oggi sembra dimezzato. La noia della reclusione in casa e lo scoramento hanno ora sostituito quel senso di unione che aveva caratterizzato la primavera dello scorso anno. Allora si cercava un sostituivo alle cene in ristorante e alle serate al pub.

STILI DI VITA

Acquistare piatti pronti e bibite da consumare a casa sembrava una bella novità, oggi si attende che la bufera passi, al più si risparmia per la vacanza che verrà. Prima la vicinanza agli imprenditori con le attività chiuse si traduceva in un'euforia del consumo di cibi pronti, dal panino con l'hamburger alla bottiglia di vino l'importante era ricreare a casa quella socialità persa.

LA TAVERNA

Che qualcosa sia cambiato lo ha notato subito, fin dal primo giorno del ritorno in zona rossa, il titolare del ristorante La Taverna Massimo Simionato che, controllata l'agenda e le ordinazioni della settimana, commentava «Sembra che le persone improvvisamente abbiano imparato a cucinare, prima c'era molta più richiesta di piatti da asporto». Che sia la cucina tipica del locale storico del centro del capoluogo o il pub della periferia, la sensazione è la stessa. Certo, prima sembrava quasi strana la facilità dimostrata da qualcuno nell'ordinare una, due volte a settimana il cibo pronto.

IL PUB

Giacomo Schenal del The Werewolf Koala faceva fatica a crederci. «Le stesse persone richiedevano panini con hamburger anche due volte nel giro di una settimana, sembrava strano commenta - oggi non è più cosi e i tempi tra un acquisto e l'altro sono più che raddoppiati. Prima sembrava di vivere in una favoletta del terrore, le azioni erano in qualche modo alterate da questa percezione di trovarsi in una momento eccezionale. Adesso le abitudini sono cambiate. La gente risparmia, acquista l'auto o lascia i soldi in banca».

IL RISTORANTE

«Non teniamo aperto di certo per i guadagni commenta Giuliana d'Alberto del bar L'Insolita Storia -, piuttosto per dare continuità al servizio. In pausa pranzo? Due o tre lavoratori chiedono toast o tramezzini, tutto qui. Va meglio al mattino con i caffè e le brioches, ma aspettiamo decisamente momenti migliori».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA