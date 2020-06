I RISTORANTI VIP

MESTRE Domenica 7 giugno: Andrea Cargasacchi, titolare della storica, omonima coltelleria, mi manda un video della Merceria dell'Orologio, un deserto, e in Piazza San Marco, che si intravvede in lontananza, solo qualche figura. Martedì 9 giugno, ora di pranzo: «Sono in Riva degli Schiavoni, e non c'è praticamente nessuno», dice Nico Fullin, patron dell'albergo Wildner e del Localino, il ristorante annesso. Dunque, è vero: il ponte del 2 giugno è stata una fiammata improvvisa ma si è spenta in fretta, Venezia si è riaccesa per un weekend, non di più. Come volevasi dimostrare: senza il turismo la città non può ripartire. Era già tutto previsto urlava disperato, 45 anni fa, Riccardo Cocciante, ma quelle erano pene d'amore. Qui, invece, a soffrire è il commercio, sono le famiglie, a precipitare nel profondo rosso sono i bilanci, a temere il peggio imprenditori e dipendenti. A cominciare dalla ristorazione.

IL PRIMO WEEEKEND

Fullin ha aperto il suo ristorante la settimana scorsa, solo nel weekend e, a dire il vero, non può lamentarsi, anzi: «Infatti è stato un boom, addirittura inatteso ammette La prima sera abbiamo fatto sessanta coperti e siamo anche andati in difficoltà perchè non ci aspettavamo una risposta del genere, sabato e domenica abbiamo lavorato benissimo, con un pienone sia all'interno che con i tavoli in riva. I clienti? Veneziani e veneti. Un paio di austriaci e svizzeri. Siamo contenti, ma è presto per cantare vittoria, anche perché siamo aperti quattro giorni la settimana». Ma il fine settimana, per quanto brillante, non basta: «Abbiamo avuto un po' di movimento sabato e domenica, 10-15 coperti, ma bastano a malapena per pagare le spese di una squadra peraltro ridotta ai minimi termini, cinque-sei persone fra sala e cucina, un terzo del personale al lavoro, un menu più snello e a prezzi ridotti, in attesa di tempi migliori» spiega Sergio Fragiacomo, titolare del Bistrot de Venise in Calle dei Fabbri.

Non lontano, ecco Gianni Bonaccorsi che in campo Santi Filippo e Giacomo - ha riaperto sia lo stellato Ridotto sia l'adiacente bacaro l'Aciugheta, ma i numeri sono quelli che sono: «Il Ridotto si riempie nel fine settimana, del resto si fa anche presto a fare il pienone da noi, visto il numero di coperti che erano già pochi prima, e ora sono dimezzati. Negli altri giorni facciamo uno o due tavoli al massimo. Va un po' meglio all'Aciugheta. Diciamo che dal 1. gennaio siamo a meno 80%, il problema è che invece le bollette arrivano puntualmente come se non fosse successo nulla. Stiamo lavorando con i veneziani e soprattutto con i veneti, molti ci hanno scoperto in tempo di lockdown grazie al nostro servizio di delivery, altri hanno acquistato i voucher a prezzi scontatissimi, altri ancora mi dicono che sono tornati a Venezia dopo tanto tempo sfruttando le tariffe agevolate dei parcheggi e il privilegio di godere una città semideserta. Poi, certo, questa è poesia, e alla sera bisogna fare i conti e se non tornano i turisti, con questi incassi non si va da nessuna parte».

LA STELLA PIU' LONGEVA

Stessa musica a San Polo dove l'Osteria da Fiore, la più longeva stella Michelin veneziana, è ripartita con aperture solo serali, dal lunedì al venerdì, e anche a pranzo il sabato, un terzo del personale, il 40 per cento dei coperti in meno e una media ovviamente insostenibile nel lungo periodo - di 8-10 clienti al giorno, che poi salgono fra venerdì e sabato: «Abbiamo eliminato le materie costose, lavoriamo su verdure e pesce azzurro, cerchiamo di tenere sotto controllo i prezzi, senza però snaturare il nostro stile» spiegano Maurizio e Damiano Martin. «Speriamo nelle prossime aperture dei grandi alberghi, dall'Aman al Cipriani, e soprattutto in un inverno senza virus e senza acqua alta. In caso contrario la situazione rischia di diventare davvero drammatica, per noi imprenditori ma anche per i nostri dipendenti».

Non va meglio in Fondamenta San Felice: «Guardo il passaggio della gente che va e viene dalla stazione, mi dicono che c'è un gran via vai di aperitivi nelle fondamente adiacenti, fra Misericordia e Ormesini, ma qui al ristorante ieri abbiamo fatto cinque coperti dice Paolo Lazzari, patron con la sorella dello storico Vini da Gigio, riaperto da un paio di settimane -, anche se per sabato ho già qualche prenotazione in più. Diciamo che dal punto di vista economico avrei fatto meglio a non riaprire, ma so anche che bisognava rimettersi comunque in moto, dare un segnale di vita e di presenza, e sperare che le cose migliorino. Se invece andasse avanti così, vedo un autunno molto duro».

Insomma, una ripartenza decisamente lenta: «C'è stato movimento nei primi giorni - spiega Eligio Paties, patron dei Do Forni, il primo a riaprire - poi si è fermato tutto. C'è qualche turista, ieri sera avevo due tavoli di tedeschi, e io lavoro abbastanza anche con la Terraferma ma a parte i fine settimana c'è molta calma, diciamo così. Del resto fino a che non riapriranno gli alberghi e l'aeroporto inutile farsi illusioni. Poi sono sicuro che la gente tornerà».

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA