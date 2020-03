I RISTORANTI

Ristorante aperto dopo il coprifuoco, scatta la sanzione per il titolare. E' successo domenica sera a Caorle, e il caso si aggiunge a quelli di Rialto a Venezia e di Jesolo, dove nella stessa giornata alcuni chioschi erano stati sanzionati per sovraffollamento. I carabinieri della stazione locale stavano verificando che i titolari dei locali pubblici della cittadina lagunare si fossero tutti adeguati alle nuove misure emergenziali sul coronavirus, con particolare riferimento alla chiusura di bar e ristoranti dopo le 18. La pattuglia ha individuato un ristorante del capoluogo che alle 21 era ancora aperto. I militari, dopo aver constatato che all'interno dei locali vi erano alcuni avventori, hanno imposto al gestore di chiudere immediatamente l'attività e hanno inviato una segnalazione al Prefetto di Venezia, che dovrà valutare la possibile revoca della licenza per il gestore del locale che si è giustificato sostenendo, incredibilmente, di non essere a conoscenza dei nuovi divieti. Per il titolare scatterà anche la denuncia penale per violazione delle disposizioni contenute nel decreto emanato domenica dal Governo. In particolare, il ristoratore rischia la pena dell'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro, così come previsto dall'articolo 650 del codice penale per chi commette violazioni alle disposizioni emanate dall'autorità pubblica.

I carabinieri di Caorle e le altre forze dell'ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni con i controlli, anche se già domenica, a parte questa eccezione, tutti i locali pubblici si erano adeguati alle norme, compresa la distanza minima tra i clienti.

IL PERCORSO-CLIENTI

Intanto due attività di Fiesso d'Artico, in Riviera del Brenta, si sono adeguate alle nuove norme inventandosi modi diversi per servire i clienti. I titolari, senza farsi prendere dal panico e dal malumore, si sono dati da fare e danno un esempio di come, con ingegno e creatività, sia possibile trovare delle soluzioni per continuare a lavorare. Il negozio Toelettatura cani nel cuore, ha attivato il servizi di taxi dog, dove i clienti potranno chiedere che il loro amico a quattro zampe vena prelevato a domicilio e riconsegnato dopo il servizio richiesto. Per i clienti della zona non ci saranno costi aggiuntivi. «Abbiamo aperto da un mese questo nuovo negozio dice Deborah Monetti una titolare gestisco l'attività con mio marito. Abbiamo aperto in un momento difficile ma siamo fiduciosi e abbiamo proposto questo servizio per agevolare i nostri clienti». L'altra attività che si è ingegnata è la pizzeria d'asporto Ma e Ma, dove il titolare, con grande positività, ha letteralmente disegnato sul pavimento del negozio un percorso che permette ai suoi clienti di frequentare il locale rispettando la distanza di un metro. Inoltre ha potenziato l'organico per le consegne a domicilio. «Sto contattando le altre pizzerie della zona per costruire un listino standard di pizze e velocizzare le consegne spiega Marco Polesel, il titolare riducendo la varietà delle pizze sarà possibile essere molto più rapidi nelle consegne ed evitare i tempi di attesa per i clienti che vengono a ritirare la pizza».

LA RICONVERSIONE

Un'altra nota pizzeria, stavolta a Mestre, non si è arresa di fronte alla chiusura obbligatoria alle 18 per zona rossa. E così, avvisata la clientela affezionata, ha ridotto il personale e - chieste delucidazioni - si è trasformata in locale da asporto. Così domenica, con partite in Tv a stadi vuoti, nel primo giorno delle limitazioni previste dal Dpcm, Sandro, il titolare, si è ingegnato. Cassa vicino alla doppia porta di ingresso, cartelli esplicativi e... clienti in coda. Prima per consegnare, evitando i contatti fisici, la comanda e poi per ricevere i cartoni profumati e fumanti. «Tutto bene - dice Sandro - ci siamo ingegnati per lavorare, anche se è un'altra cosa. Intanto andiamo avanti così anche se non è la nostra ristorazione, ma il buon senso e la salute vengono prima di tutto». Unico dispiacere sono i tagli al personale.

