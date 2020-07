I RISCHI DALL'EST

PORDENONE Ormai da alcune settimane il rischio legato all'innalzamento della curva delle infezioni da coronavirus è quello dei cosiddetti contagi da importazione. I numeri che stanno spaventosamente crescendo in alcuni Paesi - in particolare la Romania, ma anche la Croazia - fanno sempre più paura. E anche la politica ha alzato il livello di allerta: il governatore della Regione Massimiliano Fedriga insiste sulla richiesta di schierare l'esercito sui confini orientali. Ma a essere preoccupate sono anche le imprese e il mondo dell'economia: la possibilità, infatti, che alcuni lavoratori stranieri, originari proprio dai Paesi dell'est europeo ma residenti per lavoro sul territorio provinciale, possano fare rientro nelle loro terre nel periodo delle ferie di agosto preoccupa le aziende per quello che potrebbe poi accadere al rientro. E alcuni timori sono addirittura cresciuti ieri dopo il provvedimento del ministero della Salute che impone la quarantena a chi entra in Italia provenendo dalla Romania e dalla Bulgaria.

RIVEDERE I PIANI

Sul territorio non sono pochi i lavoratori provenienti in particolare dalla Romania che si sono qui stabiliti. Lavorano nelle imprese, molti nel settore del legno-arredo. Ma anche nelle costruzioni e nell'agricoltura. Rispetto a quest'ultimo settore si pensi, per esempio, al comparto del vivaismo vitivinicolo, in particolare al settore delle barbatelle nell'area di Rauscedo: un settore che ha sempre dato lavoro, non solo come stagionali, a molti immigrati da diversi Paesi. La preoccupazione delle imprese e dei cantieri è legata al fatto che, se i dipendenti romeni decidessero di trascorrere le ferie nel loro Paese, al momento del rientro (fine agosto o inizio di settembre) dovrebbero obbligatoriamente sottoporsi ai quattordici giorni di quarantena, una sorta di allungamento del periodo di assenza. Senza contare poi i rischi legati ai rientri nelle fabbriche anche da altri Paesi per i quali magari non è prevista la misura dell'isolamento. Già le imprese pensano a una possibile nuova stretta sulle misure anti-Covid per i rientri nelle fabbriche.

IL NODO BADANTI

A preoccupare - stavolta più le famiglie che le imprese - sono anche i possibili viaggi e contatti delle molte badanti e assistenti familiari che sono originarie della Romania e che hanno trovato una sistemazione nel Friuli occidentale. E' vero che una buona parte delle badanti ha fatto rientro nel nostro Paese nelle settimane scorse, dopo il lockdown. Ma proprio in coincidenza del periodo di ferie agostano non sono da escludere nuovi viaggi. Anche in questo caso il problema si porrebbe al rientro: le assistenti familiari sarebbero costrette alla quarantena - a meno di altre soluzioni non facili da immaginare - nel domicilio della famiglia o dell'anziano che assistono. Una situazione che inevitabilmente comporta dei rischi proprio per gli assistiti.

LA CROAZIA

Fonte di qualche timore, sempre rispetto alla coincidenza del periodo di ferie agostano, è anche il forte aumento dei contagi (oltre cento al giorno) che si sta verificando in Croazia. Paese rispetto al quale - almeno al momento - non vi è alcun tipo di limitazione degli spostamenti. Per i turisti l'unico obbligo è quello della prenotazione in albergo che viene richiesta al confine. Le preoccupazioni rientrano se si guarda ai dati dell'ultimo periodo: la Croazia ha registrato un calo del turismo di quasi il 90 per cento. E - stando ai numeri che registrano le Agenzie di viaggio pordenonesi - rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso le prenotazioni in Croazia hanno subito un crollo spaventoso, nell'Istria croata si supera il 95 per cento. Insomma, i cali di reddito nella fascia media delle famiglie e i timori del virus fanno mettere nel cassetto i piani vacanza.

d.l.

