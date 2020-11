I RISARCIMENTI

VENEZIA Che il danno causato un anno fa a Venezia e a tutta la laguna fosse abnorme era evidente a chiunque ci abitasse. Se ne è accorto, almeno in prima battuta, anche il Governo: solo due giorni dopo quel 12 novembre il coordinatore nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, aveva firmato il decreto che istituiva lo stato di emergenza e assegnava al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro il compito di gestire da commissario l'operazione.

Pochi giorni fa era stato firmato il decreto numero 60, che dava il via alla liquidazione di un quindicesimo pacchetto di risarcimenti, arrivati in conto corrente a 160 privati e a 273 attività economiche, produttive, sociali e di culto che hanno visto definirsi positivamente la loro rendicontazione. Il tutto per un totale di 2 milioni 778mila 164,84 euro divisi in 457mila 791,28 euro per il primo blocco e 2 milioni 320mila 373,56 euro per il secondo. Importi che si sommano ai quasi 21 milioni di euro già erogati. In totale hanno ricevuto finora risposta ad oggi 1.827 privati, per oltre 4,5 milioni di euro, e 2mila282 attività sociali di culto, economiche e produttive per oltre 19 milioni. Totale 4mila 109 soggetti per 23 milioni e mezzo di euro. Le domande liquidate sinora corrispondono al 66,90% del totale delle 5.877 domande che hanno richieste di contributo in lettera C. Va segnalato che, rispetto alle stime che erano semplici autocertificazioni dei cittadini e aziende, il liquidato corrisponde mediamente all' 87%, a testimonianza della sostanziale correttezza di cittadini e imprese nel richiedere i danni.

Per quanto riguarda gli interventi di lettera A e B, relativi agli enti e istituzioni pubbliche è possibile ora sostenere che il primo stralcio del piano, che prevedeva 52 interventi per un valore complessivo di 16 milioni 294 mila 781,99 euro, è da ritenersi concluso: sono in corso le rendicontazioni economiche a saldo da parte dei soggetti attuatori. Per quanto riguarda invece il secondo stralcio del piano emergenziale, con 62 interventi per un valore complessivo di 40 milioni 798mila 894,59 euro, 33 sono completati, 21 avviati e 8 sono in fase di progettazione data la loro complessità. Sono in totale 57 milioni di lavori pubblici.

È di pochi giorni fa, infine, la notizia che lo stato di emergenza è prorogato al 14 novembre 2021. Questo consentirà di terminare i lavori alle opere pubbliche danneggiate, di finire la liquidazione delle spese di immediato ripristino sostenute da privati e imprese nonché di completare la raccolta delle richieste (corredate da perizia) per il risarcimento dei danni complessivi (lettera E), il cui termine è fissato per domani e che potrebbe (anche se l'ufficialità non c'è) essere prorogato a fine anno.

